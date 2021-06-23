雲林媽打完AZ！嬰喝母奶竟吐「血奶泡」亡　疫苗專家這樣說

▲雲林2個月大女嬰喝完母奶後吐出血奶泡，經送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

雲林縣一名媽媽21日施打疫苗後，當晚11點多以奶瓶給2個月大的女兒喝母奶，未料凌晨驚見女兒口腔冒出血奶泡，經送醫搶救宣告不治。哺乳中的婦女是否能打疫苗？疫苗專家、高醫院長鍾飲文認為可行，因為抗體會出現在母乳中，對新生兒也有保護效果。

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▲蘇姓媽媽為第二類施打對象，21日安排接受注射AZ疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

34歲的蘇姓媽媽因屬第二類疫苗施打對象，21日下午四點多接受安排施打AZ疫苗。蘇姓媽媽強調，施打前有表明正哺乳中，詢問過現場醫護是否能施打疫苗，醫護人員都說沒問題。

蘇姓媽媽表示，注射疫苗當晚，大約9點多，她將母乳擠出後放置冰箱，晚間11點多以奶瓶哺餵2個月的女兒，等孩子吃飽打嗝後才睡覺，直到凌晨3點多，她起身查看，發現孩子嘴角有一坨奶泡，還夾雜著血液，以無生命跡象，送往醫院搶救後仍不治。

▲蘇女哽咽表示，孩子沒有先天性疾病，一直都很健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇姓媽媽質疑，女兒死亡與疫苗有關，女嬰的外公被問到初驗情況，他說，初步說是可能嗆奶，「但那血是怎麼來，令人疑竇，只希望能查明」。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文。（圖／高雄市政府提供）

哺乳中的婦女是否能打疫苗？疫苗專家、高醫院長鍾飲文認為可行，因為施打疫苗後，身體內的抗體也會出現在母乳中，對新生兒也有保護效果。

「是不是每一個懷孕的期程都可以施打疫苗？」鍾飲文表示，這個的答案到目前為止原則上是的，妊娠一、二、三期都可施打，不過要在第一懷孕期程中，建議孕婦必須和主治醫師討論，如果沒問題，其實都鼓勵孕婦要接種疫苗。

高醫婦產部詹德富教授則提醒孕婦施打疫苗前須評估兩部分，一個是針對懷孕婦女本身血壓、其他生理指數正常控制良好，沒有很嚴重糖尿病、沒有血壓高或其他身體不好的狀況下；對於胎兒評估，要注意胎心音，如有必要婦產科醫師會進行超音波檢查，針對懷孕婦女及胎兒評估後覺得適合，再進行施打。

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