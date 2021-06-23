陳時中突襲北農建議全做PCR　柯文哲IG發文：我們不會自亂陣腳

▲柯文哲一早視察第一果菜市場。（圖／翻攝柯文哲Instgram，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

北農爆發群聚感染，衛福部長陳時中23日清晨視察雙北4座果菜批發市場，並建議直接採用PCR核酸檢測提升效率；而台北市長柯文哲一早也前往第一果菜市場視察大家的工作狀況，強調會全力協助北農維持正常的供應，「不會自亂陣腳，一定會全神貫注，打贏這場戰役。」

柯文哲一早透過IG表示，今天一早到到第一果菜市場看看大家的工作情形，感謝大家在這麼悶熱的天氣，努力把口罩戴好戴滿，認真工作。供應全台各地蔬果物資需求。

柯文哲哲說，從五月疫情升溫，北農就開始進行拍賣市場的各項管制，想辦法在疫情下，維持農產運銷集散地的正常運轉。他指出，北農的疫情從5/14到今天，總確診數是54人，確診者當中除了北農員工，還有市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等，一半以上戶籍都不在台北。

柯文哲文哲說明，累積的總確診數聽起來很嚇人，但從時間軸與上萬個市場工作者來看，疫情並沒有大家想得這麼嚴重，都還在可以控制的範圍內；目前「並沒有大規模群聚感染跡象」，而這兩天快篩近千人，陽性數也都是零。大家不需要恐慌，這幾天再做一次快篩後，我們會為農漁畜花四大公司與環南市場等上萬名工作人員，優先施打疫苗，更進一步的預防未來的感染。

柯文哲也強調，我們會全力協助北農維持正常的供應，將市場內做好全面的消毒，並協助攤商做好降載分流、動線管制，降低攤商間的接觸！「無論外界如何看衰我們，我們都不會自亂陣腳，一定會全神貫注，打贏這場戰役。」