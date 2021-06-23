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北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場　建議直接進行PCR

▲▼陳時中突襲雙北果菜批發市場。（圖／翻攝Facebook／陳吉仲 ）

▲陳時中突襲雙北果菜批發市場。（圖／翻攝Facebook／陳吉仲 ，下同）

生活中心／綜合報導　

北農爆發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，累計確診人數54人，中央流行應變指揮中心指揮官陳時中清晨視察雙北4座果菜批發市場，建議必須要在鄰近台北一市的萬大國小、台北二市都設篩檢站，且為提升效率，應直接採用PCR核酸檢測。農委會主委陳吉仲今天清晨偕同前往，並在臉書發文。

▲▼陳時中突襲果菜市場。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

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以下陳吉仲臉書全文：
今天凌晨我與陳時中部長一起視察臺北第一、第二、新北三重等果菜批發市場。由於批發市場肩負著維持民生必需品供應穩定的任務，因此對於相關的疫情，更需要慎重地處理。非常感謝陳時中部長以中央流行疫情指揮中心指揮官的身分，偕同王必勝執行長一起來給予批發市場防疫的協助，並提供抗疫的具體建議。

▲▼陳時中突襲果菜市場。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

為了確保農產品的供應穩定及批發市場的交易安全，指揮官指示雙北四大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者，都要持有檢驗陰性證明才能進場，且檢驗陰性者優先施打疫苗。指揮官也明確建議，在鄰近臺北一市的萬大國小，以及臺北二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願。

▲▼陳時中突襲果菜市場。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

另外，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。至於貨車司機和隨車捆工由於停留在市場的時間比較短，因此篩檢、疫調和疫苗的施打將由居住地縣市來執行，責成臺北農產運銷公司及新北農產運銷公司儘快彙整相關名冊，交由指揮中心轉各縣市政府辦理。

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