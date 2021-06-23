差了近2小時！柯文哲同天赴北農「沒碰到陳時中」　指示打疫苗維持穩定

記者袁茵／台北報導

北農群聚感染，北市府21日將北農員工送到和平醫院快篩，並在萬大國小成立快篩站；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日凌晨4、5時赴北農，而台北市長柯文哲與台北市副市長黃珊珊一行人，也於23日早上6時30分前往北農視察，聽取北農董事長黃向羣、北農總經理翁震炘報告現況。

▲柯文哲視察北農。（圖／北市府提供，以下皆同）

農委會主委陳吉仲23日於臉書表示，與陳時中一起視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

而柯文哲則於23日早上6時30分前往北農視察，並聽取黃向羣、翁震炘報告北農現況。黃向羣提及，自自5月11日疫情提升為二級警戒開始，北農立即啓動出入口防疫管制，5月15日三級警戒後在出入口設立實聯制管制，5月20日實施批發市場「三分 」，也就是分區 、分時段 、分散人流， 以擴大交易空間及人與人間的安全距離，避免近距離接觸，並加派人手在場內噴灑消毒液。

受疫情影響，進場交易承銷人較平日減少三成，北農也趁機輔導承銷人採用預約制交易，減少進場人數。柯文哲指示，繼續落實防疫，確實做好分艙分流，拉大工作距離，鼓勵現場工作者儘速做完快篩，北市府會儘快讓市場工作者接種疫苗增加保護力，進一步維持批發市場穩定。

據了解，陳時中大約在早上4時左右抵達北農，而柯文哲則於6時30分到北農，兩人並未碰到面。