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竹市8座疫苗站首度同開　為75歲長輩、孕婦服務

▲新竹市長林智堅到孕婦專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到孕婦專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府昨（22）日為全國首批、共240位孕婦完成疫苗接種，報到率71％，全數選擇莫德納。今已通知485位孕婦來專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」施打，明也將持續孕婦施打計畫；此外，今也啟動75至77歲長輩疫苗施打，首日開設的樹林頭疫苗站也開站為長輩服務，預計今將完成75歲以上、有意願的設籍長輩的疫苗接種。

市府依據指揮中心疫苗接種對象優先順序施打疫苗，透過多座大型疫苗施打站，加快疫苗接種速度，截至昨日，竹市目前一到五類施打狀況：一類醫事人員施打1萬276劑、二類中央及地方政府防疫人員840劑、因特殊狀況必要出國743劑（其中734劑自費）、機構與社福系統人員3186劑、75歲以上長者累積至今1萬2,999劑。

一到五類已逐步完成施打，因此市府昨日率先為第六類孕婦施打，新竹市長林智堅上午也到孕婦專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」、首日開站的「樹林頭疫苗施打站」視察，關心孕媽咪、長輩施打疫苗狀況。

林智堅說，昨日孕婦疫苗報到施打率超過7成，見不少準媽媽也帶著小孩一同前來，新竹市府也提供準備迷你座椅，讓媽媽安心接種。今日同樣由馬偕醫護團隊進駐，婦產科醫師將現場提供孕婦專業意見。

今也是首次全市8座疫苗站一同開站，同步為長輩、孕婦服務，林智堅表示，為提高接種效率並兼顧民眾就近，市府新設「樹林頭疫苗施打站」， 同樣腹地大，方便民眾停車，全區也鋪設無障礙木棧坡道，方便輪椅推行。

赴站接種的36歲韋姓孕婦表示，這是她第二胎，因為她的工作接觸較多人群，想要保護自己、寶寶與家人，家人都支持接種疫苗，月初產檢時醫生也跟她說，如果有莫德納疫苗一定要打，昨天收到疫苗接種通知後，就更堅定她要來施打疫苗。

33歲林姓孕婦今天帶著2歲半的女兒一起到體育館施打疫苗，她說在打疫苗之前查了很多資料，有些媽媽建議可以施打莫德納疫苗，所以一看到竹市可以提供電話預約，她昨天上午就打電話預約，下午就收到簡訊，今天打完，過程非常快速。

市府指出，截至昨日，市府已完成77歲以上長輩疫苗接種，今通知75到77歲以上長輩前來施打，預估今就可完成第六類、75歲以上有意願且在籍的長輩疫苗接種，不在籍長輩會依登記順序、年齡，再陸續通知接種時間，請長輩放心。

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