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竹市1.1萬劑AZ施打已5成　估16日施打完畢

▲新竹市長林智堅到現場關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到現場關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

竹市昨(6/14)搶先全國，為83歲以上長輩施打疫苗，為全台首批3655位長輩完成疫苗接種，加上為長照社福機構、洗腎病患近2千人接種，截至昨日，本次獲配1.1萬劑疫苗已施打超過五成。新竹市長林智堅今宣布，里鄰長今將發放「80歲至82歲」長輩「疫苗接種通知書」，今下午就開始施打，長輩可多加使用疫苗計程車、復康巴士等免費接送服務。市府預估，全數疫苗將於明施打完畢。

今日市府也加開「榮民之家」機構疫苗施打，榮民之家共有4百多位長者入住，上午由市府「疫苗施打隊」到機構為長者施打，含照顧者今將施打492人，市長林智堅也親赴關心。

林智堅表示，經評估，市府今起通知「80歲至83歲」的長輩施打疫苗，符合資格約有4千多位。今起由里鄰長發放「疫苗接種通知書」，下午起就可施打。請長輩依據通知書上時間、地點前去施打，「免預約、免排隊」。另，考量若有長輩無法配合疫苗接種時間，市府明也預計加開疫苗施打時段。

林智堅說，這是全國首次為年紀最長的依群長輩施打疫苗，「無障礙環境」是最重要環節，例如竹市六座疫苗施打站，施打近4千位長輩，輪椅出借就超過1千次，平均4人就有1人有需求。另，施打站也都設有無障礙坡道、「輪椅接種快速通道」，並備有輪椅、助行器可供使用，還有志工引導協助，長輩即使獨自赴站也不用擔心。

市府指出，為長者提供的「免費接送、到府施打」貼心服務，昨日疫苗計程車、復康巴士總計出動了兩百趟，專人接送行動不便、身障的長輩。也歡迎今明兩日長輩若有需要就來預約。疫苗計程車預約專線：55688、復康巴士預約專線：03-5624119。

新竹市六座疫苗施打站今持續為長輩施打，包含竹科疫苗施打站（竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第二停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂

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