竹市1.1萬劑打完了！客家精神12215人接種　1成長輩使用免費接送

▲新竹市率先全國為第一批長輩施打完成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市長林智堅宣布，竹市獲配1.1萬劑疫苗已於今天上午全數施打完畢，也是率先全國、為第一批長輩施打完成。他說明，總計通知14781位長輩，報到率平均約6成，有意願而前來報到施打的長輩共9332位，竹市80歲以上長輩總接種率為63%。加上長照社福機構與洗腎病患的接種人數，本次1.1萬劑總計施打人數為12215位。

林智堅宣布，明（17）日將獲配5900劑疫苗，今起陸續發放78至80歲長輩「疫苗接種通知書」，明上午獲配疫苗，下午就開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智堅表示，竹市12日獲配1.1萬劑疫苗，今上午12時完成施打12215人，也就是1瓶預定施打10劑，但實際上一瓶平均利用率達11位。施打對象包含：80歲以上長輩9332人，長照社福機構住民與工作人員970人，榮民之家人員452人，洗腎病患1461人。

林智堅說明，這是全國第一次普遍施打，新竹市五天的施打完成經驗，提供團隊很珍貴的數據與經驗參考，包括年長者因考量身體因素、個人意願，有意願的報到率約6成，讓未來市府預估到站人數可貼近真實。

他說，此外，人潮的分流也很關鍵，市府已規畫，將會再增加大型疫苗施打站，以紓解人潮，力求更舒適的長輩接種環境。

此次竹市率先全國完成疫苗施打，林智堅說，要特別感謝里長、鄰長、里幹事、市府同仁，及新竹市醫師公會、新竹市護理師公會，給予醫護人力最強大支援。還有廣大熱血志工群，以及新竹市宏宗聖堂道學院、佛教慈濟基金會等民間力量大力投入志工工作。

林智堅表示，此次是為全國年紀最長的一群長輩施打疫苗，這兩天輪椅出借就超過2千次，近3成長輩有需求；此外更提供「免費接送、到府施打」貼心服務，整體約十分之一長輩申請免費接送服務，疫苗計程車、復康巴士出動近7百趟，專人接送行動不便、身障的長輩。