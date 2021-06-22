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竹市孕婦疫苗開打！馬偕團隊問診　宇美町式接種讓準媽媽安心

▲新竹市長林智堅今上午前往「新竹市立體育館疫苗施打站」視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今上午前往「新竹市立體育館疫苗施打站」視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今率先全國，為全國第一批孕婦施打疫苗，新竹市長林智堅今上午偕同新竹馬偕醫院院長翁順隆，前往「新竹市立體育館疫苗施打站」視察，「一劑護兩人！」他表示，這次竹市請到新竹馬偕醫院婦產科團隊醫師問診提供諮詢，採「宇美町式」打法，「一位到底」讓孕婦在原位施打、觀察休息，可選擇施打莫德納、AZ疫苗，初估全市有1千4百多位孕婦受惠。

林智堅指出，竹市人口年輕、生育率高，有許多年輕媽媽、孕產婦，在疫情之中懷孕生產要承擔的風險較以往高，他聽到許多市民反映的擔心，因此日前向中央提出建議，應將孕婦納入優先施打名單。

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他說，中央昨宣布，將孕婦公費疫苗優先順序提前，因市府已提前整備好孕婦施打疫苗計畫，包括場地、造冊、醫事人力，昨獲知孕婦列入第六類，即通知符合資格的孕婦來施打。

今起準媽媽們就可來到新設的「體育館疫苗施打站」接種，座椅間維持社交距離、保留通道，整齊劃一與純白潔淨提供準媽媽們舒適的施打環境。

另外，新竹市府也設置「貼心觀察室」，備有病床、氧氣筒、測量胎心音、超音波儀器，若孕婦有任何不適，將有醫師直接觀察協助。

他也說，未來會陸續通知符合資格的孕婦，孕媽咪只要「照通知來、免排隊、免預約」，就能打疫苗，用一劑疫苗同時守護媽媽與孩子。

市府說明，此次孕婦施打疫苗計畫邀請專業婦產科醫師團隊加入防疫新竹隊，包括台大、馬偕、國泰婦產科醫師，於現場為孕婦提供問診、諮詢。

李姓孕婦表示，收到簡訊通知「很窩心」，又剛好看到市長在疫苗站照片，覺得疫苗站規劃良善、很有設計感，她就想趕快來打疫苗，保護自己和寶寶。

劉姓孕婦說，她懷孕36週，接近生產，昨晚收到簡訊就趕快做功課，疫苗「利大於弊」，希望保護自己和寶寶。

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