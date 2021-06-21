竹市已建議中央列孕婦優先　將採「宇美町2.0」施打疫苗

▲林智堅今親赴新竹市立體育館疫苗施打站視察相關整備 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，民眾關心孕婦是否列為優先施打對象，他已向中央建議，應在下波就將孕婦納入施打對象，「一劑守護兩人！」竹市已率先啟動「孕婦疫苗施打計畫」，完成相關整備，包括將於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」進行，且採「宇美町2.0」改良打法，孕婦施打後能在原位休息，初步估計將有1千1百多位竹市孕婦受惠。

上午林智堅至體育館疫苗施打站視察相關整備，包括座椅間維持社交距離，且保留通道讓施打人員通行。「宇美町2.0」打法為：護理人員為孕婦施打疫苗，可以「一位到底」完成施打、觀察休息。

他也說明，已為全市1139位孕婦造冊，市府也已邀請專業婦產科醫師團隊加入防疫新竹隊，包括台大、馬偕、國泰婦產科醫師將進駐疫苗施打站，在場為孕婦提供問診、諮詢。

他表示，竹市78歲以上長輩接種率已達65%，明起也將開放77歲以上長輩施打疫苗，共計將通知1908人，今起已由里鄰長發送通知書。

另，全市有2212位鄰長協助疫苗接種通知等防疫工作，也已造冊完畢，他也將爭取中央同意，將鄰長列入優先公費施打對象。

另，因應台北農產運銷公司群聚感染擴大，林智堅指示，今早起，全市12處公有市場進行全面大消毒，並持續加強市場防疫及清消工作，加強稽查未戴口罩 ，呼籲民眾務必配合市場分流、遵守防疫措施。