竹市80歲↑不在籍長輩疫苗開打　累計逾萬高齡者完成接種

▲新竹市長林智堅視察施打站情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市昨（17）日上午獲第二批5900劑疫苗，新竹市長林智堅說明，今天起，為「未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩」施打，經民眾主動申請，市府已造冊710人，林智堅說，昨開始為78至80歲長輩施打疫苗，報到率逐步提高到昨日已7成，此批疫苗預計明日施打完畢。

林智堅指出，此次造冊共通知78至80歲長輩3788人，昨已施打1620人；另，上周起也開放戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，向鄰里長提報申請，由公所協助造冊，今天起已通知710位符合資格的80歲以上不在籍長輩施打。

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他說明，凡75歲以上在竹市有居住事實長輩，都可向鄰里長提出申請，後續市府與公所將造冊，待疫苗陸續到位安排施打。請各位長輩不要擔心，提報後若確實符合資格未來就會安排，等待鄰里長、公所通知。

林智堅說明，竹市AZ疫苗累積已為78歲以上、共1萬952名長輩接種疫苗。接種率也隨施打年齡層下降逐步提高，14日端午節開打，當日接種報到率60%，15日63%，昨（17）日報到率更創新高來到70%。

他也呼籲長輩，｢寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣，請長輩在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

另，本批疫苗市府也持續安排醫事人員施打，今起預計施打1610位一類人員，市府說明，竹市符合第一類醫事人員資格的約9400多位，施打率已逾9成，有執業登記的醫事人員已陸續接種，少部分為當時無意願或身體因素尚未施打。

本次施打一類人員對象，主要為於診所、醫療場所服務的助理與行政人員等「非醫事人員」，需具該醫療場所之勞保或健保證明，才納入此次施打名單。

市府已偕同新竹市醫師公會邱國華理事長、新竹市牙醫師公會藍鴻文理事長、新竹市中醫師公會黃科峯理事長共同研商，統一由各公會協助診所申請、彙整名單，與市府共同審核造冊。

市府強調，一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。新竹市府也持續發放中央規劃紓困金，以關懷弱勢加發、急難紓困及農漁民生活補助為例，本市符合弱勢資格之市民共計1萬219人，每位發給4500元，核發弱勢補助金額共4,598萬5,500元；急難紓困補助部分符合資格之本市市民共計8,157人，每戶發給1至3萬，核發金額計6,578萬元。另本市農民共2,932人，核發農民生活補貼共2,932萬元；本市漁民已領補助1萬元者3,568人、補助3萬元者1,735人，合計核發漁民生活補貼8,773萬元。

此外，新竹市府持續防疫工作，上周啟動「竹市傳產專案」，協助廠商為移工篩檢，協助篩檢8家企業共364位移工，若廠商有需求，都由市府安排採檢。