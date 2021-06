立陶宛外長「很自豪能幫台灣」　台人洗板感謝：永遠記住這份善意

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

立陶宛政府22日宣布,將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗,立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)在推特表示,能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎,令他感到自豪,「熱愛自由的人們,就應該互相關照」,文章分享後立刻湧入許多台灣網友道謝。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯22日在推特發文,最初先點出立陶宛決定,捐贈給台灣2萬劑AZ疫苗,接著說「儘管力量不大,能夠幫助台灣人民對抗新冠肺炎,令我感到自豪」、「熱愛自由的人們,就應該互相關照」,並且在文章中貼出兩國的國旗,讓許多人台灣人看了非常感動。

▲藍斯柏吉斯在推特發文,表示「能夠幫助台灣人民對抗新冠肺炎,令我感到自豪」。(圖/翻攝自推特)

許多台灣網友湧入藍斯柏吉斯的推特留言,感謝說「感激立陶宛為台灣雪中送炭」、「謝謝你們的幫助,也祝你們國家一切平安順利」、「非常感謝你們的慷慨和善意」、「謝謝立陶宛,我們會永遠記住你的善意」、「感謝你們的幫助,讓台灣人知道我們並不孤單,這是一份巨大且極有意義的禮物」。

Thank you for the donations. It’s a huge and meaningful gift to let taiwanese people know that we are not alone. We will stand together and recover from the pandemic absolutely.TaiwanLithuania