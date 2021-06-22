Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛22日宣布在9月底前捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。對此，總統蔡英文透過臉書向立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）和政府，表達最深的感謝；蔡英文強調，是的，我們會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰。

▲蔡英文感謝立陶宛將贈台灣AZ疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

針對立陶宛宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣一事，蔡英文臉書以立陶宛語「Ačiū, Lietuva!」（謝謝，立陶宛！）作為開頭，向希莫特及立陶宛政府表達最深的感謝。她說，在歐洲波羅的海旁的立陶宛，和台灣一樣，都歷經辛苦追求民主自由的過程，也因此和我們共享相近的價值理念，並格外能理解台灣的處境。

蔡英文表示，最近幾年，立陶宛常常為我們發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，去年，我們也提供過10萬片口罩給立陶宛，一起面對疫情的挑戰。就像立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上所說的：「儘管只是很小的方式，還是很驕傲可以跟台灣人民團結一起共同對抗新冠病毒，熱愛自由的人們就該互相照顧！」

蔡英文強調，「是的，我們會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰！」