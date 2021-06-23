「像打地鼠！一個沒打到代價大」　醫提邊境管制：快篩陰才放行

▲全台持續三級警戒。（圖／記者劉亮亨攝）



記者陳俊宏／綜合報導

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今天（23日）表示，如果可以的話，他認為做一個好的邊境交通管制措施，行政區域邊境與交通要點就可進行快篩與紀錄足跡，至少先快篩陰才能放行，以及必要時刻封鎖來自尚未降級區域的路線。

姜冠宇今在臉書說，他知道大家很討厭「封城」這個名詞，但他認為可以精確研議一下區域之間「邊境交通」的配套措施，才有可能實施某種程度「分區降級」；在北農案發生之後，也建立所有的快篩機動隊來因應，還有要包辦相關名單的疫苗接種造冊，總注射量之大，第一天的處理相關醫護人員就做到半夜。

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姜冠宇指出，其實也代表台灣之後的疫情模式就會像打地鼠一樣，一個沒早點打到，代價就大了，這是疫苗覆蓋不足前必然會發生的劇本；只是此時經濟必然像是告急，台灣以中小企業為主，一直期待解封的那天，「我想也不是辦法」。

▲▼姜冠宇提出邊境管制想法。（圖／記者劉亮亨、湯興漢攝）



姜冠宇表示，台灣對內防疫的劣勢在於封閉島嶼環境，但是北中南交通方便，如果可以的話，他會認為做一個好的邊境交通管制措施，行政區域邊境與交通要點就可進行快篩與紀錄足跡，至少先快篩陰才能放行，以及必要時刻封鎖來自尚未降級區域的路線。

姜冠宇說，這可能會違反以往台灣民眾自豪內部交通方便，像是北上搭高鐵都可以來北部醫學中心看診這樣；不過，如果要顧及中南部的經濟，那從現在起可能要有所犧牲，這是可以討論的，甚至中央與所有地方首長一起討論。

姜冠宇認為，不然另一個保守選擇就是全國一起繼續三級警戒下去，他看是會保守到疫苗覆蓋至少二劑完成者占人口25%以上，那個時間差不多是在本年Q4季了吧。

姜冠宇提到，防疫這件事都是全新經驗，無論怎麼選擇並沒有絕對的對錯，這在別國都發生過，不同社會文化與政治體系，會為該國在疫情下帶來不同選擇；但他覺得大家可以參考韓國等國家，重點是很多該趕上的動作，速度就要快，少點政治考量，可承擔風險下多點彼此體諒，當做就做，政府與人民才能雙贏。