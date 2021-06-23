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花蓮首例染疫病故！70歲翁有高血壓病史　尚有2例重症插管治療

▲縣長徐榛蔚宣布22日零確診，但遺憾有1名年長重症病患死亡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚宣布22日零確診，但遺憾有1名年長重症病患死亡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情爆發迄分，花蓮縣已累計68人確診，雖然已連續4天沒有確診個案，但21日傳出1新冠重症死亡，為花蓮縣第一起因武漢肺炎而身故的個案，是萬華大舅子家族群聚案中70多歲的男性牌友，有慢性高血壓病史。

花蓮縣連4日零確診，縣長徐榛蔚22日下午在衛生局防疫線上記者會表示，徐第二劑新冠疫苗23日開始預約，孕婦疫苗即日起開始預約施打之外，也推廣花蓮縣政府多項線上好康資訊，歡迎民眾多上網點選利用。

▲縣長徐榛蔚宣布22日零確診，但遺憾有1名年長重症病患死亡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥（左）表示，21日確診者不幸病逝，有高血壓病史。

徐榛蔚在記者會上首先說明，今日確診病癒出院有42人，住院有26人，有一位確診者不幸過世，防疫旅館目前居住人數為97人，空房數有158間。花蓮縣日前向中央流行疫情指揮中心爭取優先為孕婦施打莫德納疫苗，即日起於花蓮縣各家醫院開始受理孕婦疫苗接種預約服務，並經醫師評估後進行施打。

對於大家關心的6月28日三級警戒是否得以微解封，徐榛蔚表示，未來仍依據中央流行疫情指揮中心之公告，也呼籲鄉親不可放鬆，仍謹慎小心，做好防疫工作。

▲縣長徐榛蔚宣布22日零確診，但遺憾有1名年長重症病患死亡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

孕婦疫苗接種自即日起開始預約施打。

衛生局長朱家祥指出，7月1日開始執行菒德納疫苗之施打，花蓮縣衛生局也將詳盡規劃施打流程，提供花蓮縣鄉親最安全舒適的施打環境。而施打疫苗的品牌，民眾可自行選擇施打AZ或莫德納疫苗，衛生局也將針對兩種疫苗施打做好分流，提供民眾清楚選擇之資訊。

▲縣長徐榛蔚宣布22日零確診，但遺憾有1名年長重症病患死亡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第五類下一批施打對象。

朱家祥特別提到，21日有一名確診者不幸病逝，有高血壓病史。目前還有兩位確診者仍在插管治療，慈濟醫院之醫護人員皆盡全力做好診治工作，希望能避免遺憾發生，也鼓勵列冊中的民眾能走出來施打疫苗。

另外，對於北農工作人員染疫，病毒可能影響各通路運輸，朱家祥提醒民眾採購超市蔬果後，可在外包裝噴灑酒精消毒，待揮發後再放進冰箱。另外，烹煮時也務必煮熟，透過高溫殺菌吃得安心。

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