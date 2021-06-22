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台灣去年援贈10萬片口罩　立陶宛以2萬劑AZ疫苗當回禮

▲▼台灣去年援助立陶宛10萬片口罩，如今立陶宛以2萬劑AZ疫苗回禮。（圖／立陶宛外交部長推特）

▲台灣去年援助立陶宛10萬片口罩，如今立陶宛以2萬劑AZ疫苗回禮。（圖／立陶宛外交部長推特）

記者陶本和／台北報導

台灣政府在去年（2020年）4月份時，援贈10萬片醫療級口罩給位於歐洲的立陶宛，時任立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevičius）以繁體中文推文感謝；如今，台灣面臨疫情困境，立陶宛則宣布援贈台灣2萬劑AZ疫苗。

新冠肺炎去年肆虐全球之際，台灣透過口罩外交，協助眾多國家對抗疫情。外交部當時曾宣布，對瑞典、丹麥、奧地利等北歐、中東歐、波羅的海地區的8個歐盟會員國，提供總數130萬片口罩，以具體落實「台灣能幫忙」的理念。

在去年4月20日，台灣援贈的10萬片醫療級口罩運抵立陶宛，當時立陶宛的外交部長林克維丘斯特別以繁體中文推文表達感謝，並高度讚賞台灣團結抗疫的行動。

經過一年多，台灣面臨疫情困境之際，立陶宛經濟與創新部長Ausrine Armonaite在22日下午宣佈，決定捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。

Ausrine Armonaite在推特表示，台灣在2020年初，捐贈立陶宛10萬個醫療口罩，他們會毫不猶豫地幫助需要的朋友。

▼立陶宛宣布援助台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／立陶宛推特）

▲▼立陶宛宣布援助台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／立陶宛推特）

▼立陶宛經濟與創新部長Ausrine Armonaite宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，感謝台灣去年援助10萬片口罩。（圖／Ausrine Armonaite推特）

▲▼立陶宛經濟與創新部長Ausrine Armonaite宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，感謝台灣去年援助10萬片口罩。（圖／Ausrine Armonaite推特）

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