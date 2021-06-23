台北車站爆8街友確診　北市急匡列700街友打疫苗

▲台北車站爆出街友確診，北市規劃針對700名街友優先施打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北車站近日爆出有8名街友確診。對此，北市社會局長周榆修表示，目前將安排街友入住中途之家等收容場所，並且安排施打疫苗；同時，也會持續在台北車站、艋舺公園等地，加強防疫宣導並補給物資。根據市府統計，目前掌握須施打疫苗的高風險街友約有700人。

北市社會局22日指出，自5月初疫情爆發至今，因萬華列為確診熱點區域，針對台北車站、艋舺公園積極進行防疫宣導。截至6月底前，有6名街友陸續確診，目前僅剩1名街友尚在住院隔離中。

社會局表示，台北車站截至6月底前，其中3人6月中因身體不適自行就醫採檢確診，社會局陸續分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名街友確診。其中3名醫院收治，5名街友入住防疫旅館進行居家隔離，所有確診者與接觸者皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局提及，台北市長柯文哲考量街友露宿於公共場域，活動範圍廣泛，人流出入頻繁，且因街友於資訊及經濟相較弱勢，高齡、健康狀況普遍不佳，成為防疫上的弱勢族群，且基於街頭公衛防疫考量，除了將露宿街頭街友列入優先施打疫苗對象外，也包含街友中途之家住民，將媒合由醫療院所或醫師公會進行疫苗接種。

社會局長周榆修表示，街友大多露宿在車站或公園，人流出入頻繁，再加上活動範圍廣泛，除了盡量讓他們入住中途之家或收容場所外，也鼓勵街友做篩檢。

考量街友的經濟、資訊多屬弱勢或市高齡者，健康狀況也不佳，北市社會局基於街頭公衛的考量，除了將露宿街頭的街友列為優先施打疫苗對象外，還包含入住中途之家的街友住民，媒合醫院、醫院、醫師公會等進行疫苗接種。

周榆修說，市府此做法除了降低傳播跟染疫的疑慮，也是對弱勢族群最直接的關懷與協助，社會局將持續針對台北車站、艋舺公園加強防疫宣導並補給物資，降低街有染疫風險，斬斷疫情傳染鏈。