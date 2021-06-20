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台中法官自封「吹哨者」檢警譁然！基層質疑涉洩密　庭長回應了

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

台中地院法官張淵森日前自詡為「吹哨者」質疑警方透落防疫「簡訊訊實聯制」內容辦案，對此刑事局19日大動作澄清，表示警方鎖定一中部大型電信詐騙集團，為掌握主持者及共犯聯絡資訊，依《通訊保障及監察法》透過專案檢察官申請監聽，並由台中地方法院法官核准監聽票；警方「通訊監察」內容包含通話內容、基地台封包位置，以及犯嫌手機發出的簡訊、通聯紀錄都依法紀錄，警方偵查犯罪是依通保法辦理，並無向衛福部調閱實聯制相關資料，移作犯罪偵查使用。

刑事局國際刑警今年2月偵辦一起電信詐欺案，為鎖定幕後主持人，依法報請台中地檢署指揮，6月10日向台中地院聲請兩名主嫌搜索票，其中1人搜索票承辦法官張淵森認為案件偵辦過程，警方使用1922簡訊商店代碼予以駁回。

台中地院法官張淵森還自詡為「吹哨者」向媒體投書揭露此事，並請指揮中心盡速反應，對此，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥事後表示，已請警政署通令所有警察機關，刑事案件偵辦，雖是合法通訊監察，案件在疫情間若簡訊是實聯制的內容，會主動排除不使用，避免造成外界不必要的誤解。

▲6月19日指揮中心記者會照片。（圖／指揮中心提供）

▲內政部次長陳宗彥事後表示，已請警政署通令所有警察機關，刑案通訊監察簡訊是實聯制的內容會主動排除不使用。（圖／指揮中心提供）

法官及內政部見解引發基層檢警譁然，肇因《通訊保障及監察法》並無上述規定，通訊監察的電信門號調取票，通訊監察書本來就可合法監控犯嫌包含簡訊在內所有通訊資料，警方依通保法辦理，何來「違法使用1922實聯制簡訊」之說。

更讓檢警氣結的是，法官拿著檢警陳報資料，在案件未偵結前就投書媒體自詡吹哨者，豈無違反「偵查不公開」「通保法」通訊監察內容須保密法律規定。基層無奈表示，該案監聽過程均經過法官核可，也未向指揮中心調取過實聯制簡訊資料，法官卻在此大作文章保護詐騙集團人權，警方質疑那被騙走辛苦積蓄財產的被害民眾，被害人權益又要誰來維護？

尤有甚者，檢警憂心本案若因「吹哨者」揭露監聽實聯制案情曝光，加上法官不核發搜索票，歹徒繼續逍遙法外，若案件偵辦因此辦不下去，相關行政責任又要誰來負責？

彰化地檢署檢察官陳宗元19日也在臉書質疑，無法認同該法官的文章，除非警方取得簡訊實聯制內容非法取得，不然警方基於刑訴法、通保法依法請票，監察內容當然有證據力「難道行政機關可大於立法機關制定的法律嗎？」並質疑行政機關唬爛不做他用，做出無效承諾是行政機關有問題，不是司法調查單位的問題。

對此，台中地院發言人庭長李進清接受《ETtoday新聞雲》記者電訪表示，經審閱法官張淵森投書媒體內容，因無提到偵辦案件相關具體內容，應無違反《通保法》及偵查不公開相關法律規定，強調這是張姓法官個人法律見解，台中地院予以尊重。

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