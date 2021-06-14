詐騙新招！「你確診了」通知匯款拿藥　刑事局：已有2人被騙　

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

日前有民眾接受新冠肺炎（COVID-19）抗原快篩、或病毒核酸檢驗，結果有詐騙集團利用電話通知民眾，佯稱是衛福部人員要求民眾繳交現金以拿取治療藥物之情事，衛福部中央健康保險署證實上情並公告呼籲民眾示警。刑事局透過165專線調閱相關紀錄，發現從今年初1月迄今，總共接獲包含民眾及其他公務機關轉介這類詐騙案件共2件，目前累計的財損金額為新台幣38,000元。

▲台灣出現新冠肺炎（COVID-19）快篩檢測相關詐騙，突顯疫情嚴重民眾恐慌讓歹徒看到可乘之機。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局14日證實，這是國內新冠肺炎疫情爆發後，首次有歹徒假冒衛福部及相關醫療院所利用快篩及PCR檢測進行詐騙，警方相當重視，目前已將相關詐騙案件情資交給局偵查外勤大隊著手調查；另165專線也與衛福部健保署建立聯繫窗口，以利後續類似相關案件的情資交流與防處。

衛福部健保署也鄭重提醒民眾，真實的採檢流程中，若民眾篩檢結果為陽性，衛生單位會通知當事人做後續檢疫隔離安排篩檢。絕無以電話通知民眾繳交現金以拿藥治療情事，呼籲民眾若接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，撥打警政署165反詐騙專線查證

【相關新聞】



►大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑 警員未上銬監視這下慘了



►確診通緝犯全名「陳進福」 逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

►快訊／大安警分局驚傳警員確診 分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／家暴男持刀挾持6個月女兒嗆跳樓！員警趁餵奶驚險搶救

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇 管區：一輩子悔恨

►內湖女裸屍胸口咬痕與唾液竟不同人！阿善師至今不解懸案