警方辦案若出現「實聯制內容」　指揮中心：將主動排除不使用

▲指揮中心指揮官陳時中說明台灣最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

刑事局警員在偵辦電信詐騙案，遭控透過衛生福利部疾管署調取1922實聯制資料，但警方出面駁斥表示並未向疾管署調閱1922資料，中央流行疫情指揮中心昨天說會調查，若遭警方濫用是否會取消制度？副指揮官陳宗彥今（20日）說明，在疫情間偵辦若有出現實聯制內容，會主動排除不使用。

陳宗彥說，刑事警察局偵辦此案件從頭到尾都沒有動用到指揮中心、沒做任何申請，也沒有用到實聯制資料，個案在偵辦過程，依法向法院跟法官申請通訊監察，監聽的程序完備，程序是透過法官跟法院的刑事偵查案件取得，因簡訊內容會調閱出語音或文字通聯紀錄，該案件剛好出現這位嫌疑犯在某場所裡發送一則實聯制簡訊。

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▲陳宗彥說，疫情間出現簡訊是實聯制的內容，會主動排除不使用。（圖／指揮中心提供）



陳宗彥表示，員警依簡訊內容、位置代碼實地到現場，一個個核對場所，再去進行詐騙案後續的調查，他強調指揮中心不會同意任何機關去進行疫調以外的使用，警方在此案上也沒有調取跟使用。

陳宗彥說明，但已請警政署通令所有警察機關，刑事案件在這段時間做偵辦，雖是合法通訊監察使用，未來若通訊監察調用，在疫情間如果有出現簡訊是實聯制的內容，會主動排除不使用，避免造成外界不必要的誤解。