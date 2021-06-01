案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

▲板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍已槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

新北市板橋區13歲的許姓女童2002年間正準備升國中，與閨密約好要去後站買文具，不料出門從公寓5樓走下樓梯時，被吸食強力膠的鄰居鍾世龍拖進屋內，當下女童大喊「救命啊」眾多鄰居也聽聞，卻無人報警；許小妹最終遭性侵後殺害，全身赤裸纏滿膠帶塞進木板床下，屍首險些被丟進垃圾車成為懸案；當時管區員警謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中吐露事隔多年仍相當懊悔，當時有鄰居通報防火巷有疑似吸食完的強力膠，如若積極訪查，有可能讓剛搬來的兇手不敢行兇犯案。

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2002年7月間，剛從國小畢業的許小妹準備迎接嶄新的國中生活，單親的她與母親相依為命，就住在板橋一處公寓的五樓，個性單純善良出外都會跟媽媽通報；5號案發當天上午她先到了學校做新生報到手續，中午返家後，約好跟閨蜜去後站採買新學期所需的文具，卻遲遲未赴約前往。

下班的母親見許小妹遲未返家，遍尋住處周遭仍一無所獲，決定通報里長並前往後埔派出所報案，里長熱心調閱監視畫面後，發現小女孩下午1點51分曾經出現在監視器內，進入公寓後就再也沒有步出；警方依照監視影像認為女童極有可能仍在公寓之內，於是針對這棟五樓的公寓展開逐層搜索。

▼母親見寶貝女兒屍體慘狀哭暈遭抬離公寓。（圖／記者陳豐德翻攝）



公寓二至五樓共有8戶人家，除了許小妹與母親同住的一戶外，其中6戶聽聞可愛活潑的許小妹不見了，都大方讓員警入內察看搜索，唯獨4樓右邊的一戶住家員警怎麼按電鈴都沒有反應，看似是間空屋；員警張啟祥深夜5點下班後仍掛念不此案，特地騎車折回公寓並按下4樓的電鈴，結果卻傳出「嘟嘟」聲響，下午怎麼按的沒反應的電鈴竟然通了！

張姓員警隨即通報派出所，召集同仁針對四樓該戶試圖展開搜查，不斷拍響鐵門卻無人出外應門；此時張姓員警想確定屋內究竟有無人影，攀上氣窗一看，瞬間一雙眼睛也從氣窗縫隙與他對瞪，經驗老道的他見對方行徑詭異，急忙喝令屋內的人開門，承租的男子鍾世龍見躲無可躲，只好開門配合受檢。

警方在屋內來回翻找，包含陽台、衣櫥等所有想得到的地點皆翻找過，唯獨一張木板床其餘員警怎麼樣也抬不起來，鐘世龍也表示床下是放一些平常不用的棉被及衣服，員警張啟祥冥冥中有個感應，他回憶「好像有一股力量牽著我就過過去」，一隻手就將木板床給抬起，赫然見到一包詭異的黑色垃圾袋，此時鍾世龍還試圖狡辯「那是棉被啦」，但員警一摸就摸到了女童的頭髮與肢體，喝問之下鍾世龍當場坦承已將女童殺害。

▼女童被透明膠帶綑成胎兒狀，塞進黑色塑膠袋內。（圖／記者陳豐德翻攝）



檢警打開黑色垃圾袋，見許小妹全身赤裸，從頭到腳被膠帶層層綑綁「打包」，折成一個胎兒形狀塞進垃圾袋內。鍾世龍供稱因為女友已經懷孕9個月了，他吸膠後性慾無從發洩，上個月搬進公寓後只要聽聞屋外聲響，就會打開鐵門打量從樓下走下的許小妹，案發當天下午見她獨自下樓，冷不防地將她拉進屋內，女童曾因恐懼高喊救命，隨即用東西塞住她的嘴巴，在出手毆打後，抓住她的頭往地上摔，性侵害得逞後擔心女童脫困會報案，才活活將她掐死。

為了怕事跡敗露，鍾世龍用膠帶將赤裸的許小妹層層綑綁，甚至怕冤魂報復，還將女童的頭埋進膝蓋，因此屍體被發現時才會呈「胎兒狀」，打算晚間丟進垃圾車棄屍，但由於警方當時在公寓搜索他不敢暴露，才暫時將屍體藏在木板床下，並聲稱整個案件都是他一個人獨自犯下。

▼屍體就藏在木板床下。（圖／記者陳豐德翻攝）



鍾世龍最終遭法院判處死刑定讞，並槍決伏法，但承辦警方回想當時其實有許多鄰居都聽聞女童高呼救命聲，甚至有人還親眼目睹女童被扯著頭髮拉進屋內，但由於以為只是單純管教，鄰居們並沒有任何一人通報警方到場，即便鐘世龍最終處以極刑也救不回女童性命。

母親事後受訪也曾說過，自己有教導許小妹遇到壞人要大聲呼救，案發當下她也確實都做了，卻還是救不回自己，她痛心地表示：「不要再讓這個社會就這樣子冷漠了，因為大家這樣子的冷漠，很多事情都沒辦法及時地去阻止，我們都不知道說，誰是下一個受害者。」

承辦員警謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中回顧此案，談到此案詭異之處在於女童的衣服被鑑識人員發現曾遭清洗，鍾世龍的女友即便聲稱案發當時她全程都在房間內睡覺、沒有聽到女童的叫喊聲，但因為先前鐘世龍就曾犯下一件高職生性侵案，當時女友就曾協助滅證，檢警仍將她列為共犯起訴……

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▼鑑識人員找到沾有血跡的衛生紙。（圖／記者陳豐德翻攝）



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