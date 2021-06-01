　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

▲▼板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍已槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

新北市板橋區13歲的許姓女童2002年間正準備升國中，與閨密約好要去後站買文具，不料出門從公寓5樓走下樓梯時，被吸食強力膠的鄰居鍾世龍拖進屋內，當下女童大喊「救命啊」眾多鄰居也聽聞，卻無人報警；許小妹最終遭性侵後殺害，全身赤裸纏滿膠帶塞進木板床下，屍首險些被丟進垃圾車成為懸案；當時管區員警謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中吐露事隔多年仍相當懊悔，當時有鄰居通報防火巷有疑似吸食完的強力膠，如若積極訪查，有可能讓剛搬來的兇手不敢行兇犯案。

▼點擊收聽《我在案發現場》鄰居冷漠讓女童慘遭性侵殺害。

2002年7月間，剛從國小畢業的許小妹準備迎接嶄新的國中生活，單親的她與母親相依為命，就住在板橋一處公寓的五樓，個性單純善良出外都會跟媽媽通報；5號案發當天上午她先到了學校做新生報到手續，中午返家後，約好跟閨蜜去後站採買新學期所需的文具，卻遲遲未赴約前往。

下班的母親見許小妹遲未返家，遍尋住處周遭仍一無所獲，決定通報里長並前往後埔派出所報案，里長熱心調閱監視畫面後，發現小女孩下午1點51分曾經出現在監視器內，進入公寓後就再也沒有步出；警方依照監視影像認為女童極有可能仍在公寓之內，於是針對這棟五樓的公寓展開逐層搜索。

▼母親見寶貝女兒屍體慘狀哭暈遭抬離公寓。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

公寓二至五樓共有8戶人家，除了許小妹與母親同住的一戶外，其中6戶聽聞可愛活潑的許小妹不見了，都大方讓員警入內察看搜索，唯獨4樓右邊的一戶住家員警怎麼按電鈴都沒有反應，看似是間空屋；員警張啟祥深夜5點下班後仍掛念不此案，特地騎車折回公寓並按下4樓的電鈴，結果卻傳出「嘟嘟」聲響，下午怎麼按的沒反應的電鈴竟然通了！

張姓員警隨即通報派出所，召集同仁針對四樓該戶試圖展開搜查，不斷拍響鐵門卻無人出外應門；此時張姓員警想確定屋內究竟有無人影，攀上氣窗一看，瞬間一雙眼睛也從氣窗縫隙與他對瞪，經驗老道的他見對方行徑詭異，急忙喝令屋內的人開門，承租的男子鍾世龍見躲無可躲，只好開門配合受檢。

警方在屋內來回翻找，包含陽台、衣櫥等所有想得到的地點皆翻找過，唯獨一張木板床其餘員警怎麼樣也抬不起來，鐘世龍也表示床下是放一些平常不用的棉被及衣服，員警張啟祥冥冥中有個感應，他回憶「好像有一股力量牽著我就過過去」，一隻手就將木板床給抬起，赫然見到一包詭異的黑色垃圾袋，此時鍾世龍還試圖狡辯「那是棉被啦」，但員警一摸就摸到了女童的頭髮與肢體，喝問之下鍾世龍當場坦承已將女童殺害。

▼女童被透明膠帶綑成胎兒狀，塞進黑色塑膠袋內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢警打開黑色垃圾袋，見許小妹全身赤裸，從頭到腳被膠帶層層綑綁「打包」，折成一個胎兒形狀塞進垃圾袋內。鍾世龍供稱因為女友已經懷孕9個月了，他吸膠後性慾無從發洩，上個月搬進公寓後只要聽聞屋外聲響，就會打開鐵門打量從樓下走下的許小妹，案發當天下午見她獨自下樓，冷不防地將她拉進屋內，女童曾因恐懼高喊救命，隨即用東西塞住她的嘴巴，在出手毆打後，抓住她的頭往地上摔，性侵害得逞後擔心女童脫困會報案，才活活將她掐死。

為了怕事跡敗露，鍾世龍用膠帶將赤裸的許小妹層層綑綁，甚至怕冤魂報復，還將女童的頭埋進膝蓋，因此屍體被發現時才會呈「胎兒狀」，打算晚間丟進垃圾車棄屍，但由於警方當時在公寓搜索他不敢暴露，才暫時將屍體藏在木板床下，並聲稱整個案件都是他一個人獨自犯下。

▼屍體就藏在木板床下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

鍾世龍最終遭法院判處死刑定讞，並槍決伏法，但承辦警方回想當時其實有許多鄰居都聽聞女童高呼救命聲，甚至有人還親眼目睹女童被扯著頭髮拉進屋內，但由於以為只是單純管教，鄰居們並沒有任何一人通報警方到場，即便鐘世龍最終處以極刑也救不回女童性命。

母親事後受訪也曾說過，自己有教導許小妹遇到壞人要大聲呼救，案發當下她也確實都做了，卻還是救不回自己，她痛心地表示：「不要再讓這個社會就這樣子冷漠了，因為大家這樣子的冷漠，很多事情都沒辦法及時地去阻止，我們都不知道說，誰是下一個受害者。」

承辦員警謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中回顧此案，談到此案詭異之處在於女童的衣服被鑑識人員發現曾遭清洗，鍾世龍的女友即便聲稱案發當時她全程都在房間內睡覺、沒有聽到女童的叫喊聲，但因為先前鐘世龍就曾犯下一件高職生性侵案，當時女友就曾協助滅證，檢警仍將她列為共犯起訴……

 【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
Apple Podcast
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google Podcast

【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

▼鑑識人員找到沾有血跡的衛生紙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋女童許小妹姦殺案，兇手鐘世龍槍決伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

 ►內湖女裸屍胸口咬痕與唾液竟不同人！阿善師至今不解懸案

►案發現場／阿善師鑑定蘇建和案2人↑3刀械　與恩師李昌鈺法庭對決

►案發現場／粉紅行李箱藏女屍害2命　警喊「帶妳早點回家」遺骸乍現

 
ET快訊
黃昭順爆耍特權「偷打剩下疫苗」　醫團體嗆道歉！美女醫搬出1法
網傳徵收「台中復健醫院」為方艙醫院　指揮中心回應了
侯友宜轟中央！　新北確診3748全台最多「還能再等疫苗2個月
LIVE／護理師韌帶遭砍斷醫護安全引熱議　指揮中心最新說明
1萬元「家庭防疫補貼」615發放　ATM插卡快速領
快訊／高端繼續跌停！台股開盤漲逾百點　航運電子金融齊揚
郭彥甫在家吹冷氣2週感冒　「一律先做新冠篩檢」結果2小時出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

艋舺大道公寓凌晨火警　祖孫3代4人送醫！祖父意識不清

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

國產疫苗「獲利、價格不清」！檢察官揭3疑點：成本全民買單？

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

艋舺大道公寓凌晨火警　祖孫3代4人送醫！祖父意識不清

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

國產疫苗「獲利、價格不清」！檢察官揭3疑點：成本全民買單？

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

快訊／Rt值接近臨界值「疫情是否反轉」　陳時中14:00親自說明

衛少破大三元紀錄　巫師「駭蒙戰術」奏效G4逃過橫掃

確診男砍護理師「右手韌帶斷」！陳宗彥曝進度：已視訊完成偵訊

天天外食愛注意！充足營養素，健全身體自然保護系統！

主動安全系統「加速手排車滅亡」？外媒：AEB急煞輔助是關鍵

快訊／彰化秀妃養生館偷營業！外送小姐到摩鐵釀8確診　重罰30萬

趁疫作亂！賊變造車牌行竊躲查緝　內埔警鷹眼逮個正著

馬克宏宣布已注射疫苗　法國加速施打！料接種人數10日將破3000萬

新光人壽、中國人壽挺保戶　確診住院理賠認定從寬！

北市成立「快篩特攻隊1號」熱點巡迴　黃珊珊：盼居民小規模普篩

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

社會熱門新聞

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

台大宅王殺前女友先性侵拍裸照　檢沒收筆電

男撿屍女同事　還將鑰匙給別人二審判刑

即／新店達美樂驚傳搶案！劫匪持刀搶25萬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

桃園18男女凌晨群聚國小辯「聊天」　警開單告發

更多熱門

相關新聞

一通電話「與好閨蜜決裂了」她後悔炸

一通電話「與好閨蜜決裂了」她後悔炸

你曾和閨蜜或好哥們吵架鬧翻嗎？Podcast節目「八年級生」最新一集，跟大家聊到關於友情的話題，不乏塑料姊妹情，還有因一時衝動，與摯友決裂的血淋淋故事，聽完針的莫名有感阿！

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

板橋警快篩陽性！17名同事隔離　廳舍大清消三次

板橋警快篩陽性！17名同事隔離　廳舍大清消三次

窗外驚見「隔壁萌鄰居」探頭偷窺

窗外驚見「隔壁萌鄰居」探頭偷窺

為確保使用者最佳體驗　蘋果Podcast訂閱服務將延至6月推出

為確保使用者最佳體驗　蘋果Podcast訂閱服務將延至6月推出

關鍵字：

板橋女童姦殺鍾世龍鄰居藏屍許小妹謝英山我在案發現場podcast

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面