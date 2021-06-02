確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬





▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2日清晨台北市聯合醫院仁愛院區一名確診的傷害通緝犯陳進福（71歲、經查有多項前科）因為失眠加上隔離環境不佳，心情鬱悶持棍棒砸毀該院區檢疫隔離空間的窗戶，醫護人員報警，轄區大安警分局瑞安所警方獲報以為是一般醫護糾紛，衝的最快的黃姓警員僅身穿警用雨衣安全帽、戴著口罩就到場奮勇壓制大鬧醫院的通緝犯。警方強調有增派4名身穿防護衣、防疫面罩警員到場支援，黃員應無染疫風險。





▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

這起新冠肺炎（COVID-19）確診者大鬧院區事件，凸顯醫療和警政系統間資訊並無互通可供比對，陳姓患者到醫院接受快篩、確診收治期間並無任何人知道他是前科累累的通緝犯，導致警方錯失先機在第一時間抓人。

另外因陳男通緝身分，警員到場後雖然順利將他壓制，醫護人員也趕緊補打鎮靜劑讓他安靜入睡，在場戒護警員看他施打鎮靜劑在前，另外也被醫護人員以安全為由、上束帶綑綁在病床上，警員認為陳男幾無逃脫可能，認為僅需要在病床旁監視看管即可。

後因仁愛院區新冠肺炎隔離觀察區屬於高風險染疫熱區，醫護人員認為警員並未受過專業感染衛教訓練，基於警員身體安全便將警察請出隔離觀察區，警員只能在院區旁戒護等候。

大安警方表示，因為陳男有上束帶被綑綁在病床上，警員才會大意未加上銬戒護，後來經過調閱監視器發現，陳進福在2日上午9時許清醒後，自行解開束帶逃離仁愛院區。

大安警分局與瑞安派出所目前已經成立專案小組，針對陳男平常出沒地點及住家附近展開監控埋伏，警方表示會亡羊補牢，會在最短時間內將陳男逮捕歸案，同時允諾加強警員戒護過程的標準程序要求，會再檢討改進避免人犯脫逃情況再度發生。

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