大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

記者張君豪／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區2日凌晨3點多驚傳確診者因失眠問題，持木棍砸毀防疫組合病房隔離窗，醫護見狀火速報警，轄區大安警分局瑞安所獲報，派遣首位抵達現場的警員，竟在未穿防護衣的情況下出手壓制，把自己陷於染疫風險之中。更離譜的是，上午9點多，該確診者在警力戒護下，竟然逃離醫院。

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

目前該名黃姓警員接受快篩後也在家隔離，但誇張的是，陳姓確診者（傷害案通緝犯）上午9點多竟然從醫院落跑，在場警員及瑞安派出所長恐涉觸犯疏縱人犯罪及管考不周責任，市警局已介入調查。

根據知情人士透露，陳姓確診者凌晨被警員和醫護聯手制伏後，警方發現他有傷害通緝犯身分，立刻派警員到場戒護避免他逃逸，並將等到他療程完成後將他解送法辦；但離譜的是，負責戒護就醫的警員並未將陳姓男子上銬，甚至認為陳男已被醫療人員注射鎮靜劑，應該無法下床；連隔離房門也未上鎖，也未在旁邊監視。

上午9點多，仁愛院區醫護巡房時才發現陳姓通緝犯已經趁亂逃逸，警方目前循線調閱院區周遭監視器追捕，並會追究在場警員疏縱人犯刑責及瑞安派出所長管考不周的連帶責任。

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