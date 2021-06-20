彰縣安心即時上工計畫釋735職缺　防疫津貼每月最高2000元

▲彰化縣政府安心就業即時上工資格放寬，再釋出735個職缺。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，就業市場工作機會受嚴重影響，彰化縣政府宣布「安心即時上工計畫」再釋出逾735個公部門職缺，並提供每月最高2000元防疫津貼、採取放寬申請資格、延長參加計畫時數，以及增加線上申請4項措施，自即日起受理登記，協助勞工朋友度過難關。

彰化縣政府指出，「安心即時上工計畫」是為協助部分工時在職勞工，在疫情影響階段維持穩定就業，上半年已提供670個工作機會；只要年滿15歲以上國民或外籍配偶（含大陸、港澳地區人民），都可以申請參加；每月最高核給80小時，每人以960小時為限，曾經申請過本計畫的勞工只要時數未滿，可以再次申請參加。

▲彰化縣政府安心就業即時上工資格放寬，再釋出735個職缺。（圖／彰化縣政府提供）

縣府表示，工作內容如涉及醫療、長照等機構協助防疫，或至疫情熱點、人潮較多等處協助消毒、宣導等工作者，可另外提供每小時25元的防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月最高可加領2千元。

縣府指出，本計畫職缺遍布全縣26個鄉鎮，有需要的民眾自即日起可透過勞動部線上申請（https://reurl.cc/eEX3gQ），或赴最近的公立就業服務機構預約臨櫃填寫送件；若有問題可洽彰化縣政府8處在地就業服務台、勞動部勞動力發展署中彰投分署2處就業服務中心，或縣政府勞工處專線04-7532429、免付費專線0800-529-191（我愛就業就業）：



1、彰化服務台（彰化戶政事務所內）、電話：7532492、7532494。

2、全興服務台（全興工業區服務中心2樓）、電話：7977241、7977242。

3、鹿港服務台（鹿港鎮公所旁）、電話：7840846、7840847。

4、和美服務台（和美鎮公所內）、電話：7568509、7557472。

5、溪湖服務台（溪湖鎮公所內）、電話：8820716、8820742。

6、田尾服務台（田尾鄉公所內）、電話：8836577、8836578。

7、二林服務台（二林鎮公所前）、電話：8969657、8969667。

8、田中服務台（田中地政事務所內）、電話：8757001、8757002。

9、彰化就業中心（彰化市中山路二段838號1樓）、電話：7274271。

10、員林就業中心（彰化縣員林市靜修東路33號）、電話：8345369。



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