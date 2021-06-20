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打疫苗後63死！「危險因子」一次看懂　重症醫：有3症狀先不要

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲自15日全台大規模施打疫苗後，已累積63人死亡，但詳細死因仍待進一步調查。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

由日本捐贈的124萬劑AZ疫苗在全台大規摸施打，目前開放高齡者接種，不過各縣市卻也傳出零星的猝死案例，累計至昨（19）日已有63人死亡，其中最年輕的僅有42歲，各縣市甚至出現緩打潮。重症科醫師黃軒也分享「接種疫苗前該注意的4大事項」，提醒大家多一分確認、關心，就多一分保障。

打完AZ疫苗後猝逝案件頻傳，直接因果關係仍有待進一步確認，黃軒醫師指出，接種疫苗前4大注意事項，只要提高警覺，有機會降低風險：

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1.慢性疾病
許多年老者都有慢性疾病，此時並非立刻去打疫苗，而是得評估病情是否控制穩定，例如血糖在3天內皆維持穩定；觀察血壓值是否起起伏伏？唯有當病情穩定的慢性病患者才適合接種疫苗。

2.藥物控制
慢性疾病大多需靠藥物控制，不能隨便亂停藥，除非醫師特別交代，否則藥物就是控制慢性疾病穩定最好的工具。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲有服用慢性病藥物控制病情的長者，切勿亂停藥。（示意圖／記者湯興漢攝）

3.環境因素
觀察天氣是否下雨又高溫悶熱，或者PM2.5是否太高，在此環境下出門打疫苗，對於心肺、氣管敏感的長者來說，長時間待在戶外反而增加不適風險。

4.健康狀況
檢視自己是否有出現發燒、頭痛、拉肚子等症狀，「現在不舒服不要馬上去打針」，請再與醫師確認，多一分關心與詢問、才能多一分保障。

黃軒也補充，長者接種疫苗存在3個不，為「不宜濕悶出門、不宜爬上爬下、不宜獨自一人」，並要配合天時地利人和，才能安全接種疫苗。「天時」指的是下大雨、悶熱天、正中午、下雨路滑，長者們都請暫時不要出門；「地利」包括地面凹凸不平，坡斜路陡，到了接種疫苗處還得爬上爬下相當危險；「人和」則是現場要有人引導，要有機動的輪椅或座位，長輩不宜久站。

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