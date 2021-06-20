洗腎交叉感染！管控專案難阻病毒蔓延　基隆長照中心累計22確診

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一家養護中心住民日前因洗腎交叉感染，於6月3日確診染疫；市府為了防堵疫情，實施「長照中心管控專案預防性作為」，針對病毒展開圍堵，但仍難抵入侵，疫情持續蔓延，目前累計已有18名住民、4位照顧員感染，其中2名住民因疫死亡。對此，市府15日加強管控措施，將住民暫移往防疫旅館，並針對機構環境大清消，盼能有效壓制疫情。

▲基隆長照中心22人染疫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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據了解，逸嘉長照中心住民於6月3日確診，案號為9434，衛生局緊急匡列同住室友及照顧員，經追溯感染源後，發現是在洗腎診所交叉感染，病毒還蔓延至其他長照機構；市府擔心群聚感染擴大，3日當天即執行「長照中心管控專案預防性作為」，將洗腎住民隔離並集中照顧、針對寢室清消、人員禁止出入等措施，同時所有住民、照顧員每3天定期進行PCR採檢，以利疫情監控。

儘管基隆市府積極佈署預防性作為，市長林右昌也強調完成感染風險控制，但仍難抵病毒入侵，長照機構感染人數連日攀升，5日當天有2住民、1照顧員確診，8日又增加1住民染疫，9日、10日也接連傳出人員確診，至今逸嘉已累計18住民、4照顧員，共22人受到感染。

對此，基隆市府加強管控作為，15日晚間執行異地安置作業，將逸嘉長照中心內23住民暫時移往防疫旅館安置，並針對中心內部環境進行消毒，盼能壓制疫情、阻止病毒蔓延。

▼市府將住民暫時移往防疫旅館安置，並針對內部環境清消。（圖／記者郭世賢翻攝）