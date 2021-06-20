直擊高雄巨蛋接種站！接通知排隊等打疫苗卻被拒　衛生局說話了

▲高雄巨蛋20日上午出現排隊人潮施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市20日清晨出現短時強降雨，各地都傳積淹水災情，不過疫苗接種站人潮卻比19日還要多。現場有許多具船員身分的民眾表示，接到工會通知施打疫苗，但衛生局人員卻說，「不在名單內的無法施打」，讓許多船員破口大罵，直呼害他們多跑一趟還搞群聚。

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▲▼高雄巨蛋20日出現排隊人潮施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

巨蛋大型接種站20日上午9點出現大批人潮趕打AZ疫苗，記者目測，排隊人潮與19日狀況相比，大約多了4成。衛生局人員詢問排隊民眾，是否具施打資格或接獲單位通知，有民眾表示，今天來打第2劑疫苗。

▲衛生局人員趕緊拿出大聲公，重申符合資格接種者再排隊。（圖／記者吳世龍攝）

另也有許多民眾表示，自己是船員身分，海員工會通知他們來施打疫苗。衛生局人員則表示，沒有接到衛生局簡訊通知的民眾，就無法施打疫苗。

工作人員也趕緊拿起大聲公呼籲，「有關船員的部分，國際港埠的名單造冊都是由疾管數交給衛生局，只要不在名單內的都無法施打」。

▲排隊等施打疫苗的船員被告知無法接種，氣得大罵「害死我們在這邊群聚！」。（圖／記者吳世龍攝）

「搞什麼！」有船員質疑，昨天來排隊的船員已經施打完，不知道為什麼今天來排隊就無法施打。

船員氣得抱怨，如果船員不具施打資格，就不要讓他們在接種站群聚，害他們多跑一趟，又沒辦法打疫苗，「害死我們在這邊群聚！」

高雄市衛生局表示，港埠輪船人員名單係由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種。今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。衛生局針對核定名單分批以簡訊通知，無在名冊內、無接到簡訊者，不在本日施打對象，另日安排施打日期。