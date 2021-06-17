長者預約施打率98.04％！柯文哲：看衰的名嘴「低估台北市民素質」

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，台北市政府17日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，透過網路預約且有來接種的人，達到98.04％疫苗預約施打率，是台北市民的成就，要信任自己的國民，現在看衰國民網路使用能力的名嘴，是太低估整個台北市民素質。

台北市政府17日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、18日開放80歲以上長者施打疫苗、多名長者接種疫苗後猝死、洗腎中心將剩餘疫苗丟掉、北市清零計畫進行回應。

柯文哲對85歲以上長者接種新冠疫苗相關統計與預約施打率進行說明。柯文哲提及，今日統計數字顯示，15日、16日透過網路預約的人有3萬1966人，來打疫苗的人為3萬1370人，有高達98.04％疫苗預約施打率，「這是我們台北市民的一個成就！」

柯文哲強調，經過預約來打疫苗的長者有3萬1370人，沒預約但後來來打疫苗的人為4098名，差不多86.5％是使用網路預約，要記得「他們是85歲以上長者！」

柯文哲說，每次都講說要信任自己的國民，台灣要成為現代化國家，最重要的第一課題是相信自己國民，國家力量在國民全體，現在電視上看衰國民網路使用能力的名嘴，其實是太低估整個台北市民素質，這是台北市民的成就跟勝利，相信未來比例會更高。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）