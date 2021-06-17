台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

▲台中有3名老人打完疫苗身亡，今85歲以上長者施打率瞬間掉2成4。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中央配給台中市第一波7萬3500劑AZ疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，但開打至今才三天台中市就傳出4人死亡，其中3位8旬長者死因疑與AZ疫苗相關，也掀起長者們「緩打潮」，市府統計，85歲以上長者從16日的7013人，到今天瞬間掉24%，僅剩5307人。

台中市政府統計，截至今（17）日中午統計為止，台中市7萬3500劑疫苗已施打6萬7000劑左右，完成施打率已達91%。

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市府表示，15日中午，總共接種1萬1700多劑、16日中午共接種1萬5300多劑、到今天中午共接種1萬3000多劑，與前一日相比少了15%，其中，85歲以上老年人接種人數從16日的7013人，到今天瞬間掉24%，僅剩5307人。

此外，中央撥配台中的第二波新冠肺炎AZ疫苗預計今日配達台中，共3萬7200劑，此批疫苗預計在本週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲至84歲長者與70歲至79歲原住民長者接種，市府已完成造冊，並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，長輩無須另外申請或預約，前往指定快打站即可接種疫苗。