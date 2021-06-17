安心上工條件鬆綁　屏縣855個防疫生力軍6／18登記受理

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

受疫情衝擊，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」進行條件鬆綁，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，於6月18日開始受理報名，鼓勵有需求民眾採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄等方式辦理申請。

屏東縣政府表示，為協助受疫情影響生計的勞工，縣府提供包含衛生局、社會處、戶政、各鄉鎮公所及國中小學等公部門單位，共釋出855個與防疫相關工作機會，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

勞動暨青年發展處表示，為落實防疫及免除民眾路途奔波，這次登記參加方式，採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄或電洽公立就業服務機構預約送件等方式。另安心即時上工」計畫也延長計畫補助時間，從原先480小時提高到最長960小時，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險，另外提供防疫津貼，每人每月最高新臺幣2000元。

「安心即時上工計畫」由公部門提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活，每小時工作津貼為160元，每月最高80小時，最高補貼新台幣1萬2800元。

勞青處說明，這次工作職缺甄選方式採以參加人員所填報志願序，依用人單位需求逕為書面審核錄取，相關資訊已公告於(本府官網最新資訊因應冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情紓困措施勞工就業安心即時上工計畫)紓困專區，民眾可逕自上網查詢或來電08-7559955屏東就業中心、08-7882214潮州就業中心、08-7534984屏東縣政府就服台洽詢。

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