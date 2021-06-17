NCC簡訊實聯制編列8億預算　朝野立委達共識同意砍5億

▲NCC簡訊實聯制編列8億元預算。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案，其中NCC編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，多名國民黨立委提案要求全數刪除、減列或部分凍結。對此，朝野立委17日達成共識，同意刪減5億元。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，時代力量黨團於會前舉行記者會，就紓困預算 4.0、疫苗採購及EUA審查提出呼籲。

其中，國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，國民黨立委賴士葆提案要求全數刪除，包括台灣民眾黨團、國民黨立委費鴻泰、葉毓蘭、林奕華等人，也都提案要求減列預算。

對此，游錫堃在會中裁示併案處理，經過朝野立委討論達成共識，同意刪減5億元。

民進黨團總召柯建銘表示，NCC辦理簡訊實聯制編列8億元預算，賴士葆提案堅持一定要刪除，經過兩人私下溝通，賴士葆同意刪減5億元，他也同意刪減數目，「電信業者也應該做一些社會公益，回饋給國家」。

賴士葆日前在臉書發文，質疑NCC編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制是趁火打劫，因為行政院先前還宣布不會收取簡訊費用，所以會嚴加把關且刪除這類預算，以免債留子孫。

對此，NCC回應，民眾使用簡訊實聯制完全免費，編列8億元，是保守方式估算電信業者統包處理所有必要的業務。

NCC說明，簡訊實聯制上路之後，國人接受度極高，且使用量有持續增加趨勢，NCC配合防疫簡訊實聯制預算，1年編列8億元，是用在服務維運的必要成本，包括資料保存、資料查詢、電信事業額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力等。

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