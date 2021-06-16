海外台商也可領「1萬元孩童防疫津貼」！教育部證實只要符合1條件

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

孩童家庭防疫補貼請領才上路一天，就有各種聲浪。有民眾不滿，在中國大陸的台商也可請領，認為該批紓困應給身在台灣受疫情影響的人才可領補助。教育部回應，該紓困方案已排除出境二年以上，經戶政事務所遷出登記者。

新冠肺炎衝擊影響，行政院規劃「孩童家庭防疫補貼」，只要家中有國小以下孩童，或國中及高中（含五專前三年）身心障礙學生家庭，每生可補貼1萬元紓困金。民眾可「上網」或到「實體ATM」2選1，通過審核者，18日補助款即可入帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但有民眾發現，人在中國大陸的台商也領得到，認為這樣不符合補助條件，補助應該要以身在台灣受疫情影響者為主。對此，教育部回應，孩童家庭防疫補貼，係因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，家長或監護人需照顧孩童而予以補貼。民眾可以孩童的健保卡號及父母或監護人的身分證號碼作為領取的依據。

教育部強調，領取對象，經串接戶政系統及健保系統之組合，已排除出境二年以上經戶政事務所遷出登記者。也就是說，只要台商戶籍仍在台灣，均可請領到萬元補貼。

此外，昨日也網傳有部分國小六年級家長無法請領補助款，甚至撥打教育部提供的免付費紓困專線，也無人接通協助處理。教育部說明，只要是本國國籍並為國小以下（含應屆畢業生）孩童或國中、高中、五專(前三年)身心障礙學生，均為本次行政院孩童家庭防疫補貼發放對象，請家長放心。

教育部表示，因是申領初期，家長可能對於所要輸入的欄位尚未熟悉，有將健保卡號輸成身分證字號，而出現資料錯誤的情形。教育部建議如出現孩童非補貼對象或資料不存在等資料輸入有誤相關訊息，可能是誤植資料導致無法勾稽，建議申請人可再核對資料正確。

教育部表示，這次符合資格的發放對象有220萬7,400人，其中，學前幼兒有96萬人、小學生119萬5,555人、中學身心障礙學生5萬1,845人，申領時間將持續到9月30日，家長若有相關問題，可撥打免付費紓困專線0809-098-001，或02-7752-3766。

