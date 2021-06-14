1萬元孩童防疫補貼明開領！　1張圖看「2到手方法」9／30截止

▲孩童家庭防疫補貼領取9月30日截止。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」，包含國小以下孩童、 國中和高中（含五專前三年）的身心障礙學生，只要符合條件，每人都能領到1萬元，明（15 日）起申領！民眾只需上網或到實體ATM，簡單4步驟就能快速領取1萬元，不過要注意的是，9月30日截止領取。

教育部說明，領取方式有兩種，第一是「網路申請」，透過行政院孩童家庭防疫補貼網 。只要準備好孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位父母或監護人金融機構帳號。

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▲▼上網申領方法。（圖／教育部提供）



領取步驟：

1、進入 10000.gov.tw 網站。

2、輸入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位的金融機構代號及帳號。

3、確認資料無誤，點選「確認送出」。

4、登記完成，18日起開放查詢帳號核驗及入帳情形。

▲孩童家庭防疫補貼對象。（圖／教育部提供）



教育部特別說明，明天上午10點開放線上申領，6月18日開放ATM領取，於中國信託、台新及國泰世華ATM機台領取，9月30 截止領取。至於符合資格之特殊個案，視疫情狀況，時間及方式另行公告。

▲▼實體ATM領取方法。（圖／教育部提供）



第二種方式為「實體ATM領取」，記得帶孩童健保卡號、父母或監護人提款卡、同一位父母或監護人身分證字號。

領取步驟：

1、前往指定銀行ATM機台，全國中國信託、台新及國泰世華ATM。

2、插入提款卡、輸入密碼，選擇「 孩童家庭防疫補貼」，開放373家金融機構提款卡。

3、輸入父母或監護人身分證字號＆孩童健保卡號。

4、交易成功，領取現金，或撥打客服專線，將有專人為您服務，服務時間：週一至週日8:30-18:30，紓困振興專線1988、教育紓困專線02-7752-3766，和免付費專線0809-098001。

另外，0～2歲孩童家長若有育兒津貼帳戶，衛福部會直接把1萬元匯入該帳戶，家長只要待在家就能領到錢，非常方便，相關疑問，請洽衛福部福利諮詢專線1957。