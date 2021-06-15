孩童防疫1萬元補貼首日！8小時92萬人完成登記

▲1萬元「孩童家庭防疫補貼」今日開領。（圖／翻攝孩童家庭防疫補貼官網）

記者崔至雲／台北報導

孩童家庭防疫補貼今日（15日）上午10時開放網路申請、審核。教育部稍早統計，截止晚間6時已有922,084人完成登記，網路的查詢功能於6月18日起開放使用，屆時申請人可再上網查詢核驗結果及入帳情形。

孩童家庭防疫補貼請領方式有分兩種，民眾可「上網」或到「實體ATM」2選1，選擇上網請領的民眾，只要點選頁面上的線上申請，並依頁面指示依序鍵入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、金融機構代號、金融機構代號，確認送出後若經審核通過，18日1萬元補助款即可入帳。

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教育部說明，今日上午10時準時上線，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人透過網路，不用出門安心快速的申領。截至今日下午6時已有922,084人完成登記，網路的查詢功能於6月18日起開放使用，屆時申請人可再上網查詢核驗結果及入帳情形。

教育部提醒，本次「孩童家庭防疫補貼」在9月30日前皆可透過網路或實體ATM領取。為避免不必要的移動與群聚，建議符合領取資格的民眾，可優先利用網路申領，快速便利又安心；如利用實體ATM領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

教育部強調，相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區，提供民眾查詢，或可撥打教育部紓困專線0809-098001或02-7752-3766，由專人予以說明。

