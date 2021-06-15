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準備好雙卡！1萬元「孩童家庭防疫補貼」今開領　4步驟錢到手

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供，下同）

記者許展溢／台北報導

「孩童家庭防疫補貼」每人都能領到1萬元，就在今（15日）上午10點起開放請領，9月30日截止領取，民眾只要「上網」或到「實體ATM」2選1，準備好孩童健保卡，父母或監護人提款卡，簡單4步驟就能快速把1萬元領到手。另外，0至2歲孩童家長若有育兒津貼帳戶，衛福部則會直接將1萬元匯入該帳戶，非常方便。

「孩童家庭防疫補貼」經費共220.74億，補貼對象為國小以下孩童（包含國小學生及學前嬰幼兒），以及國中、高中、五專前3年級的身心障礙學生，領取管道分為「行政院孩童家庭防疫補貼網」以及「實體ATM」，監護人只需要準備孩童的健保卡以及監護人的金融卡，免提佐證資料。

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▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲補貼對象。（圖／教育部提供）

快先來記下第一種領取方式「網路申請」，不用出門待在家，點進行政院孩童家庭防疫補貼網 ，同時準備好孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位父母或監護人金融機構帳號。

領取步驟：

1.進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」。
2.輸入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位的金融機構代號及帳號。
3.確認資料無誤，點選「確認送出」。
4.登記完成，18日起開放查詢帳號核驗及入帳情形。

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼上網申領不會收手續費。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼上網申領方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

第二種方式「實體ATM領取」，記得帶孩童健保卡號、父母或監護人提款卡、同一位父母或監護人身分證字號。

領取步驟：

1、前往指定銀行ATM機台，全國中國信託、台新及國泰世華ATM。
2、插入提款卡、輸入密碼，選擇「 孩童家庭防疫補貼」，開放373家金融機構提款卡。
3、輸入父母或監護人身分證字號＆孩童健保卡號。
4、交易成功，領取現金，或撥打客服專線，將有專人為您服務，服務時間：週一至週日8:30-18:30，紓困振興專線1988、教育紓困專線02-7752-3766，和免付費專線0809-098001。

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼實體ATM領取方法

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼家長們可到3家指定銀行的實體ATM領取現金。

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

教育部特別說明，今天上午10點開放線上申領，6月18日開放ATM領取，於中國信託、台新及國泰世華ATM機台領取，9月30 截止領取。至於符合資格之特殊個案，視疫情狀況，時間及方式另行公告。

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