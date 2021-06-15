傳「小六生領不到補貼」　教育部急澄清：這3類學生都可請領

▲孩童家庭防疫補貼今日開放請領。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

孩童家庭防疫補貼今（15日）開放請領。但網路上有部分小六生家長反映，一早輸入資料後，出現無法請領的動作，甚至撥打教育部提供的免付費紓困專線，也無人接通協助處理。對此，教育部澄清，本屆小六畢業生均為補貼發放對象，但若有部分家長無法請領，教育部之後將針對個案的狀況做分析及規劃，之後再向外界報告。

孩童家庭防疫補貼請領方式有分兩種，民眾可「上網」或到「實體ATM」2選1，選擇上網請領的民眾，只要點選頁面上的線上申請，並依頁面指示鍵入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、金融機構代號、金融機構代號，確認送出後若經審核通過，18日補助款即可入帳。

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但有部分國小六年級家長反映，今天一早輸入相關資訊後，出現無法請領的動作，甚至撥打教育部提供的免付費紓困專線，也無人接通協助處理。

教育部說明，109學年度的小六生是97年9月2至98年9月1日出生的孩童，本即屬於「孩童家庭防疫補貼」的發放對象（人數為194,029人）。如屬97年9月1日前出生但仍在國小就讀或國小應屆畢業之孩童，亦為本次補貼發放對象，發放方式納入第二階段辦理。

教育部強調，只要是本國國籍並為國小以下（含應屆畢業生）孩童或國中、高中、五專(前三年)身心障礙學生，均為本次行政院孩童家庭防疫補貼發放對象，請家長放心。

教育部指出，因是首日申領，家長可能對於所要輸入的欄位尚未熟悉，有將健保卡號輸成身分證字號，而出現資料錯誤的情形。教育部建議如出現孩童非補貼對象或資料不存在等資料輸入有誤相關訊息，可能是誤植資料導致無法勾稽，建議申請人可再核對資料正確。

教育部表示，這次符合資格的發放對象有220萬7,400人，其中，學前幼兒有96萬人、小學生119萬5,555人、中學身心障礙學生5萬1,845人，申領時間將持續到9月30日，家長若有相關問題，可撥打免付費紓困專線0809-098-001，或02-7752-3766。

