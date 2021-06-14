全台536學生染疫！　台大化學系公布「1成員確診」急閉館

▲學校消毒畫面。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（14日）上午公布，全台學生確診人數截至昨天17時30分，累計536人，比前一天增加14人，又以大專院校染疫學生最多，有178名。台灣大學化學系今則發出公告信指出，系上有成員確診，上午9點起閉館，一切服務暫停。

根據教育部每日的《COVID-19各級學校學生確診案例統計》顯示，從4月20日至6月13日，全國學生確診人數已累積至536例，其中包含10例境外移入（全是大專校院生），本土累積526例，包含178例大專校院生、84例高中生、76例國中生、134例國小生、64例幼兒園學生，相較於昨日累計522名，增加14名案例。

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▲教育部統計最新學生確診數。（圖／教育部提供）



大專院校部分，台大化學系接獲通知有一位成員確診新冠肺炎，今上午9點起閉館，進行館舍消毒作業，一切服務暫停，所有人員非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入系館，學校目前匡列的範圍為確診者出現症狀前三天（9、10與11日）的密切接觸者，其餘足跡重疊者列為自我健康監測。

另外，台大學生透露，法律系也有成員確診，看到系上在消毒，但系辦否認。台大回應，校園內如有學生確診，學校除立即啟動疫調，依據疫調結果通知相關館舍加強人員進出管制並進行消毒之外，且通知可能接觸者採取居家隔離或自主健康管理，自主健康管理期間不得進入校園。

