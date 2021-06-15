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聯新推企業防疫快篩　客製化大量快速採檢日檢測達5000人

▲聯新國際醫院推企業防疫快篩專案。（圖／聯新提供）

▲聯新國際醫院推企業防疫快篩專案。（圖／聯新提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內陸續有企業及科技大廠傳出員工染疫確診，造成生產線停擺或人力調度困難，損失難以估計！聯新國際醫院推出企業防疫快篩專案，針對不同企業的個別需求，到廠房廠區設置快篩站，量身打造客製化的採檢服務，以專業的採檢醫療團隊，結合全台最快速的檢酸檢測儀器，每日檢測可達2,000至5,000人，和企業一起對抗疫情。

▲聯新國際醫院推企業防疫快篩專案。（圖／聯新提供）

聯新國際醫院的企業防疫篩檢方案，可提供「抗原快篩」、「精準PCR核酸檢測」2種，企業可依採檢速度、採檢量、準確度等需求，選擇適合的篩檢方式。場地由公司企業提供，醫院再進行動線規劃與場佈，或是由醫院派遣機動採檢車。篩檢站之佈置皆以感控採檢環境為標準，零交叉感染風險為原則，均符合中央疫情指揮中心之規定。

社區醫學部健檢中心主任陳雅萍表示，聯新國際醫院的企業快篩採檢團隊皆由經過完整專業訓練之醫師、醫檢師、護理師、以及健康管理師擔任，擁有豐富的篩檢及巡迴檢查經驗，再結合全台最快速的核酸檢測儀器，可完成高效快速的大量採檢。

陳雅萍主任指出，聯新國際醫院採用世界衛生組織 及台灣衛福部核准的美國原裝進口亞培試劑，也是一大特色，其敏感度與特異性可達98%以上，大幅提高準確度。抗原快篩採鼻腔拭子樣本，於15至20分鐘即可判讀。如結果為陽性，可轉至醫院或直接在現場採檢PCR。如為陰性，則可返家或返回工作，持續自我監測。

陳雅萍表示，抗原快篩在低盛行率的情況下可能有偽陽性結果，對於病毒量低或處於發病晚期可能有偽陰性的問題，因此企業也可考慮採用PCR鼻咽核酸檢測，提高準確性。

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