快訊／高雄男行駛國10「喘不過氣」下車求救倒路肩　採檢結果曝

記者吳奕靖／高雄報導

國道十號靠近燕巢系統交通道，一名男子將車子停在路肩之後，下車徒步卻當場倒地，其他用路人看見後趕緊打電話報警，救護車趕抵現場將駕駛送往醫院救治。

▲一名男子倒臥國道10號接近燕巢交流道路肩 。（圖／翻攝國道監視器）

13日上午10點多左右，44歲的李姓男子男子把車停在國道十號靠近燕巢系統交流道的路肩，隨後下車徒步走了幾步就倒臥在國道上，讓開車經過的民眾嚇壞了，趕緊打電話通報救護車，救護車跟警方抵達現場，將李男送往旗山醫院，李男表示有喘不過氣、呼吸不上來的情況，因此暈倒，經新冠快篩檢測，結果呈現陰性。

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