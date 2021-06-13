南投連2天+0！草屯竹山加碼4場社區快篩　478人皆陰性

▲南投縣衛生局於草屯、竹山加碼辦理4場社區篩檢站，共478人皆屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新冠肺炎確診人數今天連續2日「嘉玲（加零）」，而南投縣衛生局前3天於竹山、草屯地區加強辦理4場社區篩檢站，總共有478人接受快篩，也全數陰性；南投縣政府仍提醒民眾防疫勿鬆懈，勤洗手戴口罩，並減少不必要的移動。

南投縣在10日新增2例本土、1例境外移入，其中遍及草屯、竹山2大鎮的「東方紅」傳播鍊平息多日後又新添確診案例，南投縣衛生局從10日當天開始，委託竹山秀傳醫院於竹山鎮加碼辦理社區篩檢站，草屯鎮於11日也有一場，至12日2地共辦理4場。

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▲南投縣衛生局於草屯、竹山加碼辦理4場社區篩檢站，共478人皆屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，10日於竹山鎮菸草站辦理「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢」，快速篩檢計篩檢101人；11日於竹山鎮沙東宮篩檢74人，草屯鎮虎山親水公園篩檢173人；12日最終場次在竹山鎮武德宮，總計篩檢130人，累計2地、3天、4場共478人，全數陰性。

▲南投縣衛生局於草屯、竹山加碼辦理4場社區篩檢站，共478人皆屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局呼籲：「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，民眾仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩儘速就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；防疫期間，沒事不要亂跑，全民發揮公德心，全民一起防疫享健康。

**6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院