身體不適！他曝醫生「跳過快篩直接PCR」...網一面倒解答：賺到欸

▲新冠肺炎PCR核酸檢測採檢施作過程。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續嚴峻，不少民眾身處疫情熱區或自覺有不適，紛紛接受快篩或是PCR檢驗。就有網友表示，因為母親身體不適去看醫院檢查，醫生評估媽跟自己要做快篩，結果隔天打開健保app發現，直接跳過快篩驗PCR，「想請問有人跟我一樣的嗎？」

有網友在Dcard以「跳過快篩直接驗PCR耶！」為題發文指出，「這兩天因媽媽身體不適陪她去看醫生，經評估需要住院檢查，醫生叫我跟我媽去做快篩，在被挖鼻子挖到差點哭出來後就叫我回家等結果，結果隔天打開健保app發現是跳過快篩，直接幫我和媽媽驗PCR！想請問有人跟我一樣的嗎？」

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▲新冠肺炎PCR核酸檢測採檢施作過程。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

貼文一出後，立刻引起網友們紛紛回應，「PCR才是最準的」、「這樣不是更好嗎」、「有新冠的症狀，他可以直接幫你做PCR」、「PCR才準阿」、「醫療量能比較足夠的地區會直接PCR」、「賺到欸 PCR貴很多」、「快篩準確率有落差驗PCR不好嗎？」。

也有網友指出，「快篩有分抗原快篩跟PCR快篩，為了要避免院內感染 ，現在醫院都有規定住院的患者一定要做PCR，直接跳過快篩很合理。」