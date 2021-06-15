台大癌醫裝「超高通量PCR」　 他夢想實現：目標每天執行5萬人檢測

▲王明鉅認為，要撲滅疫情唯一工具就是「大量篩查與隔離感染者」。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅今（15日）在臉書提到，1年前的夢想與前瞻部署，今天即將實現，因為去年疫情爆發又沒疫苗，要撲滅疫情唯一工具就是「大量篩查與隔離感染者」，台大癌症中心醫院的超高通量PCR，也是全台最大通量的實驗機台，今天將開始裝機，預定在6月底前，就可以為整個雙北疫情貢獻一些心力。

王明鉅提到，當時向一位護國神山級別高階主管建議，應在新竹地區或竹科裡面設置超高通量的PCR實驗室，作為台灣電子業工廠的重要防線，被澆了一盆冷水，不是他的想法不好，而是自己的層級不夠高，科技公司的長官們興趣不高，當然接下來台灣的疫情逐漸穩定，任何人只要提出什麼「〇篩」的想法，就會在網路上惹來一身腥，這個想法當然不了了之。

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1年過去，王明鉅說，2021年4月與5月，台灣正在承受已造成死亡452人的重大新冠疫情風暴，電子業的群聚感染爆發，公司裡面動輒雇用數千員工、移工的科技公司的老闆們也開始緊張，因為只要停工1天，就是數千萬元的損失，此時，每人1000元，還有各種偽陰性與偽陽性的抗原快篩，也變成不得不忍痛支出的成本。

▲王明鉅說，目標以最有效率與成本最低的方式，達到每天執行5萬人的PCR檢測。（圖／記者屠惠剛攝）



王明鉅透露始終沒放棄自己1年多前想法，希望能把所有的流程瓶頸全部打通，建立一個1天可以作3千支以上檢體但又能降低成本與提升效率的超高通量的PCR實驗室，於是開始主動作更深入的研究，開始從自己可以努力的台大癌症中心醫院作起。感謝充滿遠見企業家支持，全台最大通量的實驗機台，今將開始裝機，預計6月底前，就可以為整個台北新北的疫情也貢獻一些心力，目標是，以最有效率與成本最低的方式，達到每天執行5萬人的PCR檢測。

王明鉅進一步說明，要完成的目標與作法有三點，一是建置一個每天可以執行1.5萬份檢體PCR檢測的大通量實驗室，只要把今天正要在台大癌症中心醫院裝機的機台五倍複製，加上一個足夠大的空間與12-15位的檢驗與行政人員，就可以作到。二為打通採集檢體要由醫事人員為民眾或工廠裡的員工執行的瓶頸，美國的FDA早已核准，而且也有NEJM的論文證實，最後是降低PCR檢測的成本。

王明鉅認為，若每人PCR檢測成本降到300元，一個1000位同仁的工廠，就可以更輕鬆地替每個人普篩，超高通量PCR檢測中心、高效率的自我採集檢體，及混合3-6個檢體的pool testing方式，就能解決社區、家庭、學校、工廠、公司的大量PCR篩查需求。他最後提到，如果對於以上構想有興趣的企業家們，有需求的製造業老闆們，都可以和他聯絡，一起來為台灣奉獻努力。