長輩打疫苗加速8倍！ 新北版醫護滑輪椅「宇美町打法」曝光





▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

85歲以上長者15日開打疫苗，在新北市三重綜合體育館大型接種站，新北市立聯合醫院參考採用日本福岡縣「宇美町方式」施打，讓接種者坐在體育館內保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下一人，相當流暢，一小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。

為避免群聚，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗，新北市規劃了26處中、大型疫苗接種站，動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區。

新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打疫苗，規劃21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站，15日上午8點30分起同步開打，長輩們在區公所、里長協助或家人陪同下完成接種疫苗，期望能儘早產生保護力，對抗病毒威脅。

▲位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

為便利長者施打疫苗，新北市交通局協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市200隊疫苗接種機動提供專業服務。

衛生局提醒，設籍新北85歲以上長者，記得攜帶身分證及健保卡，依照里長通知的指定時間，到指定地點接種疫苗，都能安心完成施打，若有疑問可洽詢各區公所疫苗接種服務專線。

▲由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速。（圖／記者湯興漢攝）