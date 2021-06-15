紓困預算2600億4小時火速完成初審　立院力拚18日三讀通過

▲新冠肺炎導致經濟蕭條，台北市西門町商圈假日人潮冷清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院財政委員會15日召開聯席會議，繼續審查紓困4.0預算案，歷經大約4小時的火速審查，擔任會議主席的國民黨立委曾銘宗下午裁示，本案業已審查完竣，擬具審查報告後將報請院會討論，院會討論前須交黨團協商。民進黨團總召柯建銘則喊話朝野「聞聲救苦」，順利讓紓困預算三讀通過。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，立委詢答部分已在11日下午結束，15日繼續審查相關部會主管的經費需求及處理立委提案。

根據統計，朝野立委共計提出942項提案，為加速預算審查速度，力拚在臨時會結束前完成三讀，朝野黨團15日上午便在會中取得共識，原則上將提案中「要求」各部會的文字改為「建請」，而要求各部會在時限內提出書面報告的文字皆刪除。

柯建銘下午表示，感謝朝野各黨立委的努力，紓困4.0預算審查已經走過一輪，剩下大約133案，其中有刪減案、凍結案，還有一些還沒有協調好的，或者比較具有政治攻防的案子。

柯建銘說，眼看人都已經走得差不多，他建議將剩下來的案子，交給立法院長游錫堃召集朝野協商，也讓議事人員趕快去做審查報告，16日將再請游錫堃繼續協商。

國民黨立委林奕華認為，這是很明智的建議，現在終究有些案子暫擱下來、還沒有溝通，現在也很難改變，這段時間各部會先跟個別立委討論，她也贊成柯建銘非常好的建議。

曾銘宗則表示，從今天早上審查到現在，有很多會議紀錄、審查內容，財政委員會還需要做審查紀錄，「我們放假他們要加班，我覺得要留給他們一點時間」，因此他將直接提報院會層級的朝野協商。

最後，曾銘宗裁示，本案業已審查完竣，在擬具審查報告後，將報請院會討論，院會討論前須交由黨團協商，院會討論時由他本人補充說明，此次會議議程進行完畢，隨即宣布散會。

柯建銘15日上午表示，今天的財政委員會是由國民黨立委曾銘宗擔任召委，而後還須經過游錫堃主持的黨團協商，距離本次臨時會結束的6月18日只剩下3天，希望全立法院不分朝野黨派可以聞聲救苦，順利讓紓困預算可以在本次臨時會三讀通過，方為蒼生之福。

其他人也看了這些新聞...

►懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

►懶人包／85歲以上長者打疫苗5步驟、副作用及注意事項！

►全台各地疫苗開始施打 指揮中心提醒：開封6小時內要打完



► 更多關於新冠疫情