台南新增兩例本土確診個案　佳里確診個案的丈夫及女兒陰轉陽

▲黃偉哲市長指出，台南佳里區新增2個案，60餘歲的男子案13263、20多歲女性案13264，這是案10875因新北姪女將女兒帶到台南佳里託付她而感染，她再感染其先生及女兒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心15日公布全國新增132例本土確診病例，台南佳里區新增2個案，60餘歲的男子案13263、20多歲女性案13264，這是案10875因新北姪女，將女兒帶到台南佳里託付她而感染，她再感染其先生及女兒。

台南市長黃偉哲指出，佳里區個案10875（60多歲女性）之姪女，新北市中和30多歲個案6662於5月21日發燒，5月24日發病，5月27日確診；案6662於5月17日將女兒送至台南市佳里區案10875家中託付照顧，並於6月2日晚間回到新北市中和區住所。

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15日公布的案13263為6月5日公布之個案10875的丈夫，案13264為案10875的女兒；案13263及案10875之姪孫女（新北個案11562）於5月17日至6月2日間暫住於個案家中，案13263及13264因案10875確診，兩人於6月5日被匡列為居家隔離並至醫院採檢，採檢結果皆為陰性；案13263於6月13日因出現咳嗽及些微呼吸急促症狀，再次至醫院採檢後確診。案13264於6月13日晚間因開始咳嗽，再次安排至醫院採檢後確診。

衛生局長許以霖指出，日本124萬劑AZ疫苗，台南市獲中央配送56000劑並於6月12日下午展開長照機構施打作業，13至14日於台南市醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1至3類人員接種，截至14日共施打13235人。

台南市15日依照中央流行疫情指揮中心公告之疫苗接種順位，開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種AZ疫苗，全市13間醫院、107間診所、30間衛生所等150個施打地點將於近日陸續展開長者施打作業，針對行動不便的長者，區公所亦提供接送服務，預計一日可完成8000人接種。

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