日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

▲日國會議員全體起立支持台灣參與WHA。（圖／翻攝謝長廷臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

日本國會參議院參議員全體起立通過議案，呼籲各國能夠認可台灣參加世界衛生大會（WHA），畫面曝光後令許多台灣人深深感動。對此，駐日代表謝長廷表示，全體起立了！最美的鏡頭！深深感謝！這是歷史上第一次，甚為可貴。

謝長廷表示，國會裡面各政黨都有，因為經濟或其他因素而親近中國的人數也不少，這次沒有異議通過並不容易，我們知道這段期間，有一群友台的議員不懈地奔走、協調、說明、溝通，最後才促成無異議通過的美滿結局。

謝長廷提到，中國政府對此迅速表達強硬反對說：「日本參議院不顧中方嚴正立場，公然干涉內政，表達反對外，並提嚴正交涉。」日本參議院議員能夠擺脫經濟或其他生物本能的利害，挺著腰桿站起來，表達堅持追求生命平等的基本價值，相信在國際上大大提升了日本國家的品格，這是值得欽佩和感謝的！

謝長廷說，民主社會，議會是反映民意的機構，在此之前，日本47個都道府縣地方議會，已經有28個通過相關決議，從脈絡和時間看，顯見由地方草根議會的聲音，的確也反映到中央國會，這個議題涉及人道健康，相對阻力較小，但駐日本外館同仁在地方努力奔走，不辭辛勞的耐性説明，請求支持，也真的很值得嘉勉。

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）