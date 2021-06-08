網傳向日本要少量疫苗　謝長廷曝「有多少要多少」理由

▲茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃巈禾／台北報導

日本4日贈台灣124萬劑AZ疫苗，網路卻瘋傳，日本外相茂木敏充在國會備詢時表示，台灣政府因7月就要施打國產疫苗，只跟日本要少量疫苗。民進黨7日表示，該文章與茂木敏充實際表達意思完全不同。駐日代表謝長廷8日也說明「有多少、就要多少」的理由。

謝長廷在臉書提出2點呼籲，一、日本疫苗援外COVAX，駐日代表處有持續關注和爭取，請大家安心，目前必須保持低調，以防阻力；二、大家熱心議論，相信是出於焦慮和關心，但希望不要扭曲日方的談話內容，增加不必要誤會，不利後續互動。

對於網路流傳茂木敏充的發言影片，謝長廷澄清，茂木敏充發言是在6月3日，針對國會議員白真勲質詢的回答，白真勲質詢的重點有2點，一、大臣說要檢討提供疫苗給台灣，檢討情形如何？；二、什麼時候提供給台灣？報導說是6月中旬，是嗎？茂木敏充回答重點2個，一、10年前台灣曾在東日本大震災支援日本，有緊急困難時必須互相協助；二、據其認知，台灣7月以後生產疫苗體制會某個程度到位，目前（6月初）確有緊急需要。

謝長廷說，台灣懂日文的人很多，仔細看看原文，就知道問答重點在說6月中會不會提供給台灣，完全沒提到台灣只要求124萬劑或7月後要打國產疫苗的文字。

謝長廷提到，事實上，5月底提出的要求遠超過該數，但日本沒那麼多現貨，若一定要300萬、500萬，或要求湊個整數給台灣，恐怕日本必須重新生產製造，並納入COVAX計劃分配，屆時，越南、泰國、緬甸等很多國家應該都在名單內，時間必然拖更久，為恐夜長夢多，5月底當時決定依現貨數量，採取「有多少、就要多少；拿多少，就算多少」的策略，「這是我在第一線所做的判斷和決定」，也因此，6月4日送台灣的疫苗數量才有零數。

至於茂木敏充如何認知「台灣在7月之後，疫苗生產體制會某個程度到位」？謝長廷表示，從文字看不出來，可能由駐台日本機構提供資訊，也可能是台灣人或在台日本友人提供，是難以証明的揣測。