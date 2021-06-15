謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA：花很多時間和精神

▲日本參議院一致通過挺台參加WHA。（圖／翻攝自Twitter／@mi2_yes）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本參議院11日參議員全體起立一致通過挺台灣參加世界衛生組織（WHO）決議，被駐日代表謝長廷形容是最美的鏡頭。他說，此事是很多人花了很多時間和精神協調的結果。

日本參議院11日在場議員全體起立無異議支持台灣參加世衛組織的決議，參議院議長山東昭子宣布決議正式通過，這是史上首度日本參議員一致通過力挺有關台灣的決議案。

謝長廷今天在臉書（Facebook）發文表示，下午他到日本參議院拜訪11日通過支持台灣參加世衛組織決議案的領銜議員及協助推動的黨團執行幹部，當面致謝。

這些日方人士向謝長廷透露，為了讓提案無異議通過，花了很多時間和精神在協調、說服、溝通。除了拜託議員出席外，有時還要低頭懇求不同意見的議員不要杯葛。

謝長廷表示，自己當過立法委員，知道有壓力的提案，有的委員可能藉故不參加會議或中途藉口離席，所以台灣的政黨才發展出甲級動員等不出席罰款的制度。

他說，這次中國強硬反對，這些日本參議員在運作過程一定面臨了不少壓力，但最後全體參議員挺直腰桿起立的那瞬間，讓台灣人很感動。他知道有很多人在幕後盡心盡力，所以第一個上班日他就拜訪參議院致謝。

他說，這些議員們都很客氣地回應說台日遇到災難，互相支援，已成模式，不用客氣。不過，這些議員看到包括台灣之友會、全日本台灣連合會、奇美食品公司等約130家台灣團體和企業昨天在日本產經新聞刊登兩頁感謝日本無償提供台灣疫苗的廣告，感到好奇且感動，還爭相傳閱。

有關這兩頁廣告，日本防衛大臣（國防部長）岸信夫昨晚在推特（Twitter）轉貼文寫著：「多謝！台灣加油」。執政黨自民黨外交部會長、參議員佐藤正久也在推特寫道：「這種用心讓人感受到彼此的羈絆（友誼）」。

日本雅虎網站湧入許多留言表示「很感動」、「要去買報紙留念」等。還有遠在日本高知縣的日本人與家人拿著這兩頁廣告透過LINE傳影片給台灣友人、用中日文說：「謝謝」。

日本東北的宮城、岩手、福島縣10年前遭受311大地震和海嘯侵襲，許多台灣人至今仍很關懷這些地區的民眾，也有許多日本東北人仍感念台灣，可謂台日心連心。

一名旅居日本東北的台灣人對中央社表示，7日至20日之間，宮城縣仙台市JR仙台車站前有一面台灣民眾鼓勵東北民眾的電子牆，可看到有些台灣人搖著青天白日滿地紅小國旗說出「我愛東北」、「好想早日到東北」，讓人感覺很溫馨。