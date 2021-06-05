日本疫苗來台關鍵晚宴曝光　謝長廷端「台灣味小吃」招待美日貴賓

▲謝長廷用台灣小吃上外交餐桌，成功助日本疫苗來台。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，令許多國人為之振奮。根據日本媒體揭露，這次促成日本提供疫苗助台的關鍵起點，就是駐日代表謝長廷舉辦的一場晚宴，用了一桌充滿台灣風味的小吃，打開了台灣的疫苗之路。

根據日本媒體揭露，謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。

知情人士透露，這場關鍵的餐會上，也可看見謝長廷大使細膩的外交手腕。由於日本也還在防疫期間，考量到不能長時間用餐，無法像過去一般的外交餐會來進行，謝長廷費盡了心思，決定準備一些小吃、點心來招待美國駐日本大使楊舟（Joseph Young）以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎。

餐桌上出現了「台式牛肉麵」、「蔥油餅」，還有應景的台灣端午「粽子」，另外還有受到日本人喜愛的「台灣鳳梨」當作甜點；謝長廷用了一桌的充滿台灣風味的小吃，打開了台灣的疫苗之路，在十天內完成疫苗出貨的不可能任務，也讓台灣民心穩定下來。

日本捐贈124萬劑疫苗4日送抵台灣，專機從日本啟航時正飄著雨，謝長廷則穿著雨衣在雨中，鞠躬道謝日本送上的疫苗。隨後，他過臉書發文提到，一年前的4月21日就在這個地方迎接中華航空公司送來的口罩，今天在同一個地方歡送日本航空公司送往台灣的疫苗，都是為了共同抗疫，心情都一樣充滿了溫暖，台灣和日本有危難時互相支援的傳統，這次謝謝日本。

謝長廷表示，這124萬劑的疫苗對台灣可以說是及時雨，非常感謝！台灣日本關係協會、日本台灣交流協會以及在台日兩地都有很多人為這件事而努力，再次從內心表達感謝，「故鄉的人啊，望大家平安！」

▼駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

