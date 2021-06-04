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124萬劑AZ起飛了　謝長廷冒雨守在停機坪「台日為了共同抗疫」

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷在臉書PO出照片，台灣去年送口罩，今年日本送疫苗，雙方都是為了共同抗疫。（合成圖／翻攝謝長廷臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗將於4日送抵台灣，駐日代表謝長廷親自赴機場送行這批疫苗，更以90度鞠躬表達感謝。隨後，謝長廷透過臉書發文，感謝機場工作人員冒雨裝貨，辛苦了。

謝長廷在雨中鞠躬道謝日本送上的疫苗，他感嘆，一年前的4月21日自己也在這個地方迎接中華航空公司送來的口罩，今天在同一個地方歡送日本航空公司送往台灣的疫苗，都是為了共同抗疫，心情都一樣充滿了溫暖，台灣和日本有危難時互相支援的傳統，這次謝謝日本。

謝長廷說，這124萬劑的疫苗對台灣可以說是及時雨，非常感謝！台灣日本關係協會、日本台灣交流協會以及在台日兩地都有很多人為這件事而努力，再次從內心表達感謝，「故鄉的人啊，望大家平安！」

根據《共同社》報導，日本外相茂木敏充4日上午在記者會上正式宣布，將向台灣提供124萬劑新冠疫苗，並在同日空運來台。

茂木敏表示，「希望此次疫苗可以對防止台灣疫情擴大做出貢獻。」據悉，日航JL809將從成田機場啟航，預計下午將124萬劑疫苗運抵台灣。

▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

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