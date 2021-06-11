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防災有準備災時有保衛　台南市政府與小北百貨共推設置「防災專區」

▲台南市消防局與在地企業小北百貨賣場合作，設置「防災（颱）專區」，擺放防災用品及防災食物之組合包，提供民眾購置，以防範各種災情之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局與在地企業小北百貨賣場合作，設置「防災（颱）專區」，擺放防災用品及防災食物之組合包，提供民眾購置，以防範各種災情之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨颱風季節到來，台南市部分區域位處易淹水潛勢地區，一旦颱風挾帶豪大雨來襲，容易發生淹水災情，因此民眾平時就要超前部署，防範未然，消防局與在地企業小北百貨賣場合作，11日起至30日設置「防災（颱）專區」，擺放防災用品及防災食物之組合包，提供民眾購置，以防範颱風、豪雨可能帶來的各種災情。

市長黃偉哲呼籲市民，每年5月至11月為防汛期，是颱風、豪雨最容易發生的季節，為做好防災準備，請市民朋友平時應準備好個人防災包，並事先至各大賣場採購各項防災用品，同時也呼籲市民在全國第3級防疫警戒期間，外出採買時也應全程佩戴口罩，保持社交距離，兼顧個人防疫措施。

▲台南市消防局與在地企業小北百貨賣場合作，設置「防災（颱）專區」，擺放防災用品及防災食物之組合包，提供民眾購置，以防範各種災情之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局為方便民眾採買防災用品，與在地企業小北百貨賣場合作，11日起至6月30日設置「防災（颱）專區」攤位，擺放防災用品及防災食物之組合包，與防(颱)災相關物資，提供民眾購置，以防範颱風、豪雨可能帶來的各種災情，並請市民朋友至少應備妥3日份的食物及用品，供災時家庭所需。

此外，小北百貨業者表示，為全力配合政府防災政策，今年6月始設置有防颱專區，並搭配小北獨家防災手冊指引，方便民眾快速準備緊急避難包，小北防災專區中設置有多功能性之逃難包、電池、飲用水、手電筒、瑞士刀、罐頭
…等等多樣化的種類，販售多種防颱防災必備物資，可依各家庭成員需求不同予以準備。2021年實體賣場除愛買、小北百貨等，網路平臺業者包括露天拍賣、PChome網路家庭、東森購物、momo購物網、Tokyu Hands台隆手創館、全家行動購等等，都會一起響應設置防颱專區，便利民眾準備防颱用品，幫助消費者在家防疫的同時可利用網購提早做好防颱準備工作。

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